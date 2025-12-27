Segurança pública

Ação ocorreu na noite de sexta-feira durante ronda preventiva da Guarda Municipal

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), informou que a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) realizou uma prisão na noite desta sexta-feira (26), durante patrulhamento preventivo e ostensivo na área central da capital.

Material ilícito foi apreendido

Durante a ação de rotina, os agentes apreenderam material ilícito e detiveram um suspeito. Em seguida, a equipe encaminhou o homem ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

Prefeitura reforça estratégia permanente de segurança

A Prefeitura de Manaus destacou que a atuação diária da Romu integra a estratégia permanente de segurança pública do município. As ações incluem presença ostensiva, trabalho preventivo e resposta imediata a situações que atentem contra a ordem pública e a segurança da população.

