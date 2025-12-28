Manicoré

Embarcação Nossa Senhora das Dores passou por reestruturação para garantir assistência médica e odontológica

A Prefeitura de Manicoré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), finalizou a reforma e a reestruturação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial Nossa Senhora das Dores. Atualmente, a embarcação navega de Manaus em direção ao município para retomar os serviços na primeira semana de janeiro.

A unidade recebeu melhorias estruturais e adequações técnicas. Dessa forma, a gestão garante segurança e melhores condições de trabalho para as equipes, além de oferecer dignidade no atendimento à população.

Avanço na saúde do interior

Para o prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio (PSD), a retomada da UBS Fluvial representa um avanço na política de saúde local. Nesse sentido, ele afirma que cuidar das pessoas é a prioridade da administração.

“A UBS Fluvial é uma ferramenta fundamental para garantir que a saúde chegue às comunidades ribeirinhas, muitas vezes distantes da sede do município. A população recebe de volta uma estrutura mais segura, equipada e preparada para atender com dignidade”, ressaltou Lúcio Flávio.

Acesso e assistência no território

A chegada da UBS Fluvial beneficia centenas de famílias em áreas de difícil acesso. Com isso, o município leva serviços essenciais do Sistema Único de Saúde (SUS) para perto das residências, o que reduz a necessidade de grandes deslocamentos.

A secretária municipal de Saúde, Maria Adriana Moreira, destacou que a unidade reforça a rede de Atenção Primária. Segundo a secretária, a embarcação é uma estratégia para assegurar o acesso equitativo no território ribeirinho.

Serviços oferecidos a bordo

A UBS Fluvial funciona como um posto de saúde sobre as águas. Portanto, a equipe oferece atendimento médico, de enfermagem, odontológico e imunização diretamente nas comunidades.

“Ofertamos acompanhamento de gestantes, crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas, realização de testes rápidos, coleta de exame preventivo, distribuição de medicamentos e ações de vigilância em saúde”, pontuou Adriana Moreira.

Além disso, a unidade realiza atividades educativas, garantindo atenção integral e contínua. A UBS Fluvial Nossa Senhora das Dores contribui diretamente para a prevenção de doenças no sul do Amazonas.

Compromisso com a saúde pública

Ao retomar os atendimentos, a Secretaria Municipal de Saúde reafirma o compromisso com uma assistência acessível e eficiente. Em suma, a prefeitura foca na promoção da saúde para as famílias que vivem às margens dos rios de Manicoré.

*Com informações da assessoria

