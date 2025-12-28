Astrologia

Novo ciclo astrológico traz mudanças estruturais, revisões emocionais e decisões conscientes; veja as previsões para cada signo

O próximo ano reserva um ponto de virada profundo na astrologia. Embora muitas mudanças ocorram acompanhadas de uma sensação difusa de medo, o cenário promete transformações significativas. Descubra, a seguir, o que 2026 reserva para o seu signo.

Áries, Touro e Gêmeos: Reconstrução e Foco

Áries (21/03 a 20/04): O ano traz amadurecimento e favorece a reconstrução pessoal. Apesar de a energia parecer lenta, o momento fortalece a carreira. Áries deve priorizar escolhas conscientes para sustentar novos projetos.

O ano traz amadurecimento e favorece a reconstrução pessoal. a energia parecer lenta, o momento fortalece a carreira. Áries deve priorizar escolhas conscientes para sustentar novos projetos. Touro (21/04 a 20/05): Os taurinos enfrentam transformações profundas, especialmente no amor. Nesse sentido , apenas vínculos com chance de evolução permanecem. O ciclo favorece o desapego e a cura emocional.

Os taurinos enfrentam transformações profundas, especialmente no amor. , apenas vínculos com chance de evolução permanecem. O ciclo favorece o desapego e a cura emocional. Gêmeos (21/05 a 20/06): Gêmeos vive um período de experimentações e forte movimento mental. Portanto, é essencial manter o foco para transformar ideias em resultados concretos e explorar novos aprendizados.

Câncer, Leão e Virgem: Expansão e Hábitos

Câncer (21/06 a 22/07): O crescimento financeiro e o fortalecimento emocional ganham destaque. Dessa forma , novas portas materiais se abrem, exigindo sensibilidade e responsabilidade para reorganizar prioridades.

O crescimento financeiro e o fortalecimento emocional ganham destaque. , novas portas materiais se abrem, exigindo sensibilidade e responsabilidade para reorganizar prioridades. Leão (23/07 a 22/08): Leão experimenta grande visibilidade e expansão pessoal. Além disso , as relações pedem maturidade. É o momento ideal para assumir o protagonismo e expressar talentos naturais.

Leão experimenta grande visibilidade e expansão pessoal. , as relações pedem maturidade. É o momento ideal para assumir o protagonismo e expressar talentos naturais. Virgem (23/08 a 22/09): O ciclo traz mudanças no cotidiano e na forma de cuidar de si. Por consequência, o virginiano deve rever hábitos antigos e buscar equilíbrio entre responsabilidades e saúde física.

Libra, Escorpião e Sagitário: Relações e Propósito

Libra (23/09 a 22/10): As parcerias e vínculos passam por grandes viradas. Com isso , novos encontros e reestruturações amorosas elevam a visão de futuro, favorecendo as trocas em grupo.

As parcerias e vínculos passam por grandes viradas. , novos encontros e reestruturações amorosas elevam a visão de futuro, favorecendo as trocas em grupo. Escorpião (23/10 a 21/11): O foco volta-se ao propósito de vida e à organização profissional. Nesse período , o escorpião realiza revisões íntimas sobre como produzir e deve priorizar a autoconfiança.

O foco volta-se ao propósito de vida e à organização profissional. , o escorpião realiza revisões íntimas sobre como produzir e deve priorizar a autoconfiança. Sagitário (22/11 a 21/12): Um ano de criatividade e autoconhecimento. Para tanto, os nativos precisam de coragem para assumir desejos e aprofundar vínculos amorosos, explorando novos interesses.

Capricórnio, Aquário e Peixes: Estrutura e Valores

Capricórnio (22/12 a 19/01): A família e as questões emocionais exigem atenção. Consequentemente , podem ocorrer mudanças no lar ou a cura de memórias antigas, reconstruindo bases sólidas para o futuro.

A família e as questões emocionais exigem atenção. , podem ocorrer mudanças no lar ou a cura de memórias antigas, reconstruindo bases sólidas para o futuro. Aquário (20/01 a 18/02): Este será um dos signos mais impactados. Devido aos eclipses e Júpiter em Leão, as relações e a autoestima passam por reviravoltas. Urano em Gêmeos movimenta a liberdade pessoal e a criatividade.

Este será um dos signos mais impactados. eclipses e Júpiter em Leão, as relações e a autoestima passam por reviravoltas. Urano em Gêmeos movimenta a liberdade pessoal e a criatividade. Peixes (19/02 a 20/03): O ano exige mudanças materiais e emocionais. Dessa maneira, o pisciano reorganiza suas finanças e carreira, buscando uma conexão mais forte com valores sustentáveis e profundos.

Com certeza! Para aproveitar a energia de 2026, que será marcada por Saturno e Netuno em Áries (amadurecimento e sonhos) e Júpiter em Leão (expansão), aqui estão sugestões de rituais e amuletos específicos para cada signo.

Áries (21/03 a 20/04)

Foco: Maturidade e novos começos.

Maturidade e novos começos. Ritual: Acenda um incenso de alecrim para foco e determinação. Escreva as suas metas num papel e queime-o na chama de uma vela roxa (cor de Saturno), visualizando a disciplina necessária para as realizar.

Acenda um incenso de para foco e determinação. Escreva as suas metas num papel e queime-o na chama de uma vela (cor de Saturno), visualizando a disciplina necessária para as realizar. Objeto de Sorte: Uma chave (para abrir caminhos) ou a pedra Rubi.

Touro (21/04 a 20/05)

Foco: Estabilidade material e cura emocional.

Estabilidade material e cura emocional. Ritual: No dia 31, coloque moedas e grãos de arroz num prato branco no centro da mesa. Mentalize a prosperidade. Após a virada, guarde uma moeda na carteira como amuleto.

No dia 31, coloque moedas e grãos de arroz num prato branco no centro da mesa. Mentalize a prosperidade. Após a virada, guarde uma moeda na carteira como amuleto. Objeto de Sorte: Estatueta de Elefante (sabedoria e força) ou a pedra Verde Esmeralda.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Foco: Inovação e clareza mental.

Inovação e clareza mental. Ritual: Acenda uma vela amarela para estimular a criatividade. Faça uma “limpeza digital” (apague e-mails e ficheiros antigos) para abrir espaço para o novo ciclo de Urano.

Acenda uma vela para estimular a criatividade. Faça uma “limpeza digital” (apague e-mails e ficheiros antigos) para abrir espaço para o novo ciclo de Urano. Objeto de Sorte: Pedra Citrino (clareza e comunicação).

Câncer (21/06 a 22/07)

Foco: Proteção ancestral e segurança financeira.

Proteção ancestral e segurança financeira. Ritual: Tome um banho de ervas com pétalas de rosas brancas do pescoço para baixo. Acenda uma vela branca e peça proteção à sua ancestralidade para o novo ano.

Tome um banho de ervas com pétalas de do pescoço para baixo. Acenda uma vela branca e peça proteção à sua ancestralidade para o novo ano. Objeto de Sorte: Amuleto de Prata ou a pedra Quartzo Rosa.

Leão (23/07 a 22/08)

Foco: Protagonismo e expansão de consciência.

Protagonismo e expansão de consciência. Ritual: Polvilhe canela numa vela laranja ou dourada antes de a acender. Repita a afirmação: “O meu brilho renasce e eu atraio o sucesso”.

Polvilhe numa vela laranja ou dourada antes de a acender. Repita a afirmação: “O meu brilho renasce e eu atraio o sucesso”. Objeto de Sorte: Pedra Pirita (atração de riqueza) ou algo de cor Dourada.

Virgem (23/08 a 22/09)

Foco: Reorganização de hábitos e saúde.

Reorganização de hábitos e saúde. Ritual: Faça uma faxina pesada em casa, descartando o que não usa. Passe um pano no chão com chá de louro (sucesso) e artemísia (entusiasmo) para purificar o ambiente.

Faça uma faxina pesada em casa, descartando o que não usa. Passe um pano no chão com chá de (sucesso) e (entusiasmo) para purificar o ambiente. Objeto de Sorte: Pedra Azul Celeste ou Amazonita.

Libra (23/09 a 22/10)

Foco: Harmonização de parcerias e equilíbrio.

Harmonização de parcerias e equilíbrio. Ritual: Escreva as suas metas como se já tivessem acontecido. Acenda um incenso de jasmim para atrair harmonia nas relações que vão passar por grandes viradas em 2026.

Escreva as suas metas como se já tivessem acontecido. Acenda um incenso de para atrair harmonia nas relações que vão passar por grandes viradas em 2026. Objeto de Sorte: Pedra Lápis-lazúli (clareza) ou Quartzo Verde.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Foco: Poder pessoal e estratégia profissional.

Poder pessoal e estratégia profissional. Ritual: Use uma peça de cor vinho ou preta na virada para reforçar o seu magnetismo. Acenda um incenso de mirra para proteção e concentração nos seus planos íntimos.

Use uma peça de cor ou na virada para reforçar o seu magnetismo. Acenda um incenso de para proteção e concentração nos seus planos íntimos. Objeto de Sorte: Pedra Obsidiana (proteção) ou Granada.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Foco: Expressão genuína e autoconhecimento.

Expressão genuína e autoconhecimento. Ritual: Escreva num papel um padrão antigo que deseja libertar e enterre-o num vaso. Acenda uma vela azul royal para atrair otimismo e clareza nos novos estudos e viagens.

Escreva num papel um padrão antigo que deseja libertar e enterre-o num vaso. Acenda uma vela para atrair otimismo e clareza nos novos estudos e viagens. Objeto de Sorte: Pedra Topázio Azul ou Laranja Queimado.

Capricórnio (22/12 a 19/01)

Foco: Reconstrução de bases e cura familiar.

Reconstrução de bases e cura familiar. Ritual: Prepare um banho com hortelã e alecrim . Ao despejar no corpo, diga: “Eu assumo o meu poder e a minha história”. Use algo prateado para atrair estabilidade emocional.

Prepare um banho com . Ao despejar no corpo, diga: “Eu assumo o meu poder e a minha história”. Use algo para atrair estabilidade emocional. Objeto de Sorte: Pedra Turmalina Negra ou objetos em Prata.

Aquário (20/01 a 18/02)

Foco: Transformação e liberdade pessoal.

Transformação e liberdade pessoal. Ritual: Acenda uma vela violeta para transmutar energias. Mentalize a sua liberdade e os novos modelos de vida que deseja criar. Use detalhes em amarelo para atrair criatividade.

Acenda uma vela para transmutar energias. Mentalize a sua liberdade e os novos modelos de vida que deseja criar. Use detalhes em para atrair criatividade. Objeto de Sorte: Pedra Ametista (espiritualidade e mudança).

Peixes (19/02 a 20/03)

Foco: Conexão com valores profundos e ancoragem.

Conexão com valores profundos e ancoragem. Ritual: Coloque sete pétalas de rosa amarela e uma canela em pau dentro da sua fronha na noite da virada para atrair fartura e sonhos lúcidos sobre o seu propósito.

Coloque sete pétalas de e uma canela em pau dentro da sua fronha na noite da virada para atrair fartura e sonhos lúcidos sobre o seu propósito. Objeto de Sorte: Pedra Água-marinha ou Ametista.

