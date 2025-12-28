Espanhol

Esposa e uma das filhas do técnico foram resgatadas com vida após o acidente

Fernando Martín, treinador da equipe feminina B do Valencia, morreu junto com três de seus filhos após o naufrágio da embarcação em que viajavam na Indonésia. Infelizmente, o clube espanhol confirmou a tragédia neste domingo (28), citando informações das autoridades locais.

“Estamos profundamente entristecidos com o falecimento de Fernando Martín e de três de seus filhos, no trágico acidente náutico na Indonésia”, declarou o Valencia em comunicado oficial.

Circunstâncias do acidente

As autoridades indonésias e espanholas informaram que o naufrágio ocorreu na última sexta-feira (26). A embarcação, que transportava 11 pessoas, enfrentou condições climáticas extremas no Estreito da Ilha de Padar. Nesse sentido, o local fica próximo a Labuan Bajo, uma região turística popular no país.

De acordo com Fathur Rahman, coordenador da agência de busca e resgate da Indonésia, as operações de busca seguiram intensas até a confirmação das mortes. O Real Madrid também enviou condolências à família de Martín, que tinha 44 anos e era ex-jogador da segunda divisão espanhola.

Sobreviventes e resgate

Apesar das perdas fatais, seis pessoas foram salvas. A esposa de Martín e uma de suas filhas sobreviveram ao desastre. Além disso, quatro tripulantes e um guia turístico foram resgatados e estão em segurança, segundo a equipe de salvamento.

Fernando Martín havia sido nomeado treinador das categorias de base feminina do Valencia este ano. Atualmente, o mundo do futebol espanhol presta homenagens ao profissional, que teve sua trajetória interrompida precocemente durante as férias com a família.

*Com infromações da CNN

Leia mais:

Craques do Flamengo e do Timão confirmados no Jogo das Estrelas de Zico