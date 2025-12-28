São Paulo

Secretaria Estadual de Saúde reforça a importância da vacinação para turistas e trabalhadores do litoral

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES-SP) emitiu um alerta sobre o risco de reintrodução do sarampo no país. O aumento da vigilância ocorre devido à temporada de cruzeiros, que traz um fluxo intenso de turistas ao litoral paulista durante o verão. Atualmente, o Brasil contabiliza 38 notificações da doença em 2025, sendo dois casos confirmados no estado de São Paulo.

Embora não haja um surto ativo no território nacional, a pasta destaca que diversas regiões do mundo enfrentam a circulação intensa do vírus. Por isso, a vigilância contínua é fundamental para proteger a população e manter o controle epidemiológico.

Vacinação é a principal defesa

A recomendação é clara: quem planeja embarcar em cruzeiros ou trabalhar no setor deve atualizar a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola). Para garantir a eficácia, os viajantes devem se vacinar com, pelo menos, 15 dias de antecedência à exposição em aglomerações.

“A maior parte dos casos tem origem importada. O Brasil mantém o certificado de país livre da doença porque não há circulação interna endêmica do vírus”, reforça a Secretaria.

Medidas preventivas e etiqueta de higiene

Além da imunização, a SES-SP recomenda cuidados diários para reduzir a exposição ao vírus. Nesse sentido, adote as seguintes práticas:

Proteção: Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir;

Higiene: Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou use álcool em gel;

Compartilhamento: Não divida copos, talheres ou alimentos;

Distanciamento: Evite aglomerações em locais pouco arejados e contato próximo com pessoas doentes.

O que fazer em caso de sintomas?

Caso surjam sintomas até 30 dias após a viagem, a orientação é buscar atendimento médico imediato. Os sinais de alerta incluem: febre, manchas avermelhadas pelo corpo, tosse, coriza ou conjuntivite.

Portanto, ao procurar um serviço de saúde, informe detalhadamente o seu histórico de deslocamento. Essa medida é essencial para que as autoridades realizem o bloqueio vacinal e evitem que o vírus volte a circular de forma ampla nas cidades paulistas.

