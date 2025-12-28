Base Arpão 2

Ação policial nas proximidades de Coari causou prejuízo de R$ 750 mil ao crime organizado

Em operação na Base Arpão 2, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu, na noite de sábado (27), 15 quilos de entorpecentes. A droga estava escondida entre garrafões de água no interior de uma embarcação. A ocorrência foi registrada nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) e representa a segunda grande apreensão realizada pelas forças de segurança em apenas 12 horas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a fiscalização ocorreu por volta das 22h30 no ferry boat Maria Monteiro. A embarcação havia partido de Tabatinga com destino à capital amazonense.

O papel da K9 Athena na apreensão

A inspeção contou com o apoio fundamental da cadela policial Athena. Graças ao faro do animal, os policiais militares localizaram uma mochila onde os entorpecentes estavam ocultos. Ao todo, foram encontrados 30 tabletes de pasta base de cocaína.

Consequentemente, a retirada do material de circulação gerou um impacto financeiro estimado em R$ 750 mil contra o tráfico de drogas na região.

Investigação e Destino do Material

Todo o material ilícito foi encaminhado ao cartório da Base Arpão 2. Atualmente, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está à frente do caso e seguirá com as investigações para identificar os responsáveis pelo transporte da carga.

Portanto, a Base Arpão 2 reafirma sua importância estratégica no bloqueio das rotas fluviais utilizadas para o escoamento de drogas vindas da tríplice fronteira em direção a Manaus.

*Com informações da assessoria

