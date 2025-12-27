Base Arpão 2

Suspeita transportava nove quilos de pasta-base de cocaína em embarcação com destino a Manaus

Uma mulher de 26 anos foi presa neste sábado (27) na Base Arpão 2, nas proximidades de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. Policiais militares encontraram nove quilos de pasta-base de cocaína escondidos na mala da suspeita, que viajava em uma embarcação com destino à capital amazonense.

Abordagem ocorreu durante operação de fronteira

A prisão ocorreu durante uma abordagem da operação Fronteira Mais Segura/Protetor das Fronteiras, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Por volta das 10h, a embarcação do tipo expresso Manaquiri, vinda de Tabatinga, parou para inspeção de rotina na Base Arpão 2.

Cão policial indicou presença de entorpecente

Durante o procedimento, o cão policial Athena sinalizou a presença de droga em uma mala. Em seguida, os policiais abriram o acessório e localizaram oito tabletes suspeitos.

O material foi encaminhado para perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC), que confirmou se tratar de pasta-base de cocaína, totalizando nove quilos da droga.

Prejuízo ao tráfico ultrapassa R$ 450 mil

De acordo com a polícia, a apreensão causou um prejuízo estimado em mais de R$ 450 mil ao narcotráfico.

A dona da mala foi identificada, presa e encaminhada ao cartório da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), onde foi apresentada pelo crime de tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria

