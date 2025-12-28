Periculoso

Condenado a 72 anos por seis homicídios, Renan Barros da Silva serrou as grades da cela e usou corda de lençóis para escapar

Renan Barros da Silva, de 26 anos, conhecido como o “Serial Killer da Rotatória”, está foragido após escapar da Unidade de Tratamento Penal de Cariri, no sul do Tocantins. A fuga ocorreu na última quinta-feira (25) e o criminoso já ultrapassou a marca de 60 horas em liberdade.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-TO), Renan fugiu acompanhado de Gildásio Silva Assunção, de 47 anos. Ambos são apontados como integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e são considerados de altíssima periculosidade.

Como ocorreu a fuga

A dupla conseguiu serrar as grades da cela e, em seguida, escalou o alambrado de proteção do presídio. Para a descida, utilizaram uma “teresa” — corda improvisada feita com lençóis entrelaçados.

O perfil do “Serial Killer”

Renan foi condenado por uma série de execuções marcadas pela frieza. Segundo as investigações da 2ª Divisão de Homicídios (DHPP), ele seguia um padrão rígido em seus crimes:

Modus Operandi: Utilizava sempre uma pistola calibre .380 e disparava contra a cabeça das vítimas, sem dar chance de defesa.

Utilizava sempre uma pistola calibre .380 e disparava contra a cabeça das vítimas, sem dar chance de defesa. Histórico: Cometeu dois homicídios em Araguaína (novembro de 2020), três em maio de 2021 (também em Araguaína) e um no Maranhão (junho de 2021).

Cometeu dois homicídios em Araguaína (novembro de 2020), três em maio de 2021 (também em Araguaína) e um no Maranhão (junho de 2021). Itinerância: Além dos assassinatos, é especialista em arrombamentos de cofres, com furtos que rendiam até R$ 100 mil por ação nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins.

Força-tarefa e canais de denúncia

Atualmente, policiais civis e militares concentram as buscas na região sul do estado. A orientação para a população é de cautela extrema, evitando qualquer contato direto com os fugitivos.

Como ajudar: Qualquer informação sobre o paradeiro de Renan ou Gildásio pode ser repassada de forma anônima e com sigilo absoluto: