Manaus registrou importantes avanços em diversos setores da infraestrutura pública

Em constante desenvolvimento, Manaus registrou importantes avanços em diversos setores da infraestrutura pública, como educação, mobilidade urbana, segurança e saúde. As entregas passaram a oferecer à população serviços que prometem melhorar a qualidade de vida do manauara.

Neste fim de 2025, o EM TEMPO relembra os principais marcos do ano na capital amazonense, que se prepara para iniciar um novo capítulo de sua história. Confira:

Complexo Viário Rei Pelé

Foto: Divulgação/Semcom

Uma das maiores obras viárias já realizadas em Manaus, o viaduto Rei Pelé foi entregue em junho deste ano e se consolidou como um divisor de águas na mobilidade entre as zonas Norte e Leste. O complexo inclui o primeiro túnel urbano da história da cidade, com pistas duplas e uma estrutura que integra transporte e lazer.

Com mais de 52 mil m² de área construída, o complexo oferece ciclovias, calçadas acessíveis, quadra coberta, ringue de lutas, palco cultural e praça de convivência. A solução viária substituiu uma antiga rotatória congestionada por um sistema de três níveis de tráfego, garantindo fluidez, segurança e acessibilidade para motoristas e pedestres.

Ao Em Tempo, o engenheiro de trânsito Manoel Paiva destaca que a obra foi decisiva para resolver um dos principais problemas no trânsito das zonas Norte e Leste.

“Ela é positiva para a cidade, se tornou útil para facilitar a conexão nessa área importante, densamente povoada, que tem muito veículo, onde passam muitas pessoas, e efetivamente o saldo é positivo. Nós só temos a elogiar essa solução viária que foi dada pontualmente àquela localidade da cidade”, destacou.

Reforço na Guarda Municipal

Foto: Altemar Alcântara/Semseg

Para fortalecer a segurança da população manauara, o reforço da estrutura da Guarda Municipal de Manaus (GMM) foi fundamental. Isso incluiu a aquisição de armamentos e coletes balísticos, além da inauguração de novas bases — medidas essenciais para garantir a ordem e a tranquilidade na capital amazonense.

O secretário Alberto Siqueira destacou que os guardas passaram por capacitação específica para o uso dos novos equipamentos:

“Estamos dando aos nossos agentes as condições necessárias para prestar o melhor serviço público, com segurança e preparo. Os coletes balísticos, por exemplo, além de sua alta durabilidade, vêm com capas modulares, que permitem aos servidores portar carregadores, kits de primeiros socorros e demais acessórios operacionais”, explicou Siqueira.

O Prefeito de Manaus, David Almeida, reforçou que o fortalecimento da Guarda Municipal faz parte do compromisso com a segurança pública e com a valorização dos servidores:

“Cada investimento que fazemos na Guarda é um investimento na segurança da nossa população. Estamos equipando, capacitando e valorizando nossos agentes para que Manaus siga avançando com responsabilidade e resultados concretos”, concluiu.

Transporte complementar

Foto: Clóvis Miranda / Semcom

Para atender à demanda das zonas Leste e Norte da capital, o município apresentou, em outubro, um novo modelo de veículo que promete revolucionar o transporte complementar, ao unir inovação, acessibilidade e sustentabilidade para milhares de usuários.

David Almeida destacou que a iniciativa vai além da renovação da frota, trazendo ganhos concretos ao meio ambiente. “Esses ônibus poluem 75% menos que a tecnologia ultrapassada utilizada anteriormente. Com isso, deixamos de emitir dezenas de milhares de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera e passamos a contribuir diretamente para o meio ambiente”, afirmou.

O projeto integra o Plano Municipal de Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas, associando o novo modelo de transporte ao sequestro de carbono e às políticas de arborização. “Às vezes, a gente pensa que o plantio de árvores não é importante. Mas ele é essencial. Tudo isso faz parte do nosso compromisso com a sustentabilidade e com o futuro de Manaus”, completou.

As rotas do sistema complementar serão definidas com base em estudos técnicos da diretoria Operacional do IMMU, priorizando eficiência, segurança e redução do tempo de espera.

Destaque no Ideb

Foto: Eliton Santos / Semed

Na área educacional, duas escolas municipais — Escola Municipal José Carlos Mestrinho e Escola Municipal Professora Francisca Pereira — alcançaram as melhores notas do Ideb na região Norte, tanto nos anos iniciais quanto finais.

O reconhecimento rendeu às duas unidades o “Prêmio Nacional da Educação”, concedido pelo Ministério da Educação (MEC).

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, ressaltou que o resultado reflete o esforço coletivo e reafirma o compromisso da Semed com uma educação pública de qualidade.

“Essas conquistas não são apenas números. Elas representam histórias de superação, dedicação e esperança. Representar a nossa secretaria em um prêmio tão importante mostra que estamos no caminho certo. Agradeço a cada profissional envolvido e, principalmente, aos nossos alunos, que são a razão de todo esse esforço”, afirmou.

Mutirão oftalmológico

Foto: Divulgação

A saúde oftalmológica dos manauaras foi prioridade para o Governo do Estado nos últimos meses de 2025. No dia 15, o governador Wilson Lima entregou cerca de 2 mil óculos de grau em Manaus, como parte do mutirão oftalmológico promovido pelo Governo do Amazonas.

A iniciativa integra uma estratégia que garante o ciclo completo do cuidado em oftalmologia na rede pública, com consultas, entrega de óculos e cirurgias, ampliando o acesso ao diagnóstico, ao tratamento e à reabilitação visual pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nós estamos fazendo alguns mutirões importantes para poder zerar as filas da área de saúde, e uma delas é a questão oftalmológica. Da mesma forma que nós estamos fazendo consultas oftalmológicas, estamos entregando óculos. Isso liberta as pessoas, isso dá independência para as pessoas. É por isso que a gente tem se empenhado muito em fazer essas entregas”, afirmou Wilson Lima.

Os óculos foram destinados a pacientes que passaram por consulta oftalmológica durante o mutirão realizado no último dia 24 de novembro, no Vasco Vasques, além de pessoas que seguem em atendimento nas clínicas credenciadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). A iniciativa assegura que o atendimento não se limite à consulta, garantindo também a dispensação dos óculos conforme prescrição médica, sem nenhum custo para os beneficiários.

A meta do Governo do Amazonas é ofertar 12 mil consultas oftalmológicas com entrega de óculos, conforme prescrição médica, como parte da estratégia de ampliar o acesso ao diagnóstico e à reabilitação visual.

Regularização fundiária histórica para população

Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom

Após 133 anos de espera, 600 famílias do bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul, receberam os registros definitivos de seus imóveis. O bairro, fundado em 1892, é conhecido por sua forte tradição cultural e luta por direitos. Agora, seus moradores conquistam segurança jurídica e acesso ao crédito, valorizando seus patrimônios.

O secretário da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), Jesus Alves, ressaltou a relevância da criação da pasta, em junho de 2023, como marco para enfrentar os desafios habitacionais de Manaus.

“Nossa cidade tem um dos maiores déficits habitacionais do país e milhares de imóveis irregulares. Hoje, após mais de um século de espera e de promessas não cumpridas, entregamos registros definitivos, garantindo às famílias não apenas a posse, mas a propriedade legal. Foi determinação do prefeito que o bairro onde nasceu fosse priorizado. E hoje celebramos juntos essa conquista histórica”, afirmou

Amazonas Meu Lar

Foto: Tiago Corrêa/UGPE

Para encerrar, merece destaque o feirão Amazonas Meu Lar, que segue aquecendo o mercado imobiliário e impulsionando resultados históricos. O programa foi decisivo para o aumento de 59% no Valor Geral de Vendas (VGV) no terceiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior, projetando o Amazonas como o estado com o maior volume de negócios da Região Norte.

Entre julho e setembro de 2025, o Amazonas registrou R$ 1,1 bilhão em vendas de imóveis. No mesmo período de 2024, o volume foi de R$ 705 milhões. Além disso, dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM) apontam que o setor alcançou R$ 2,7 bilhões em VGV nos primeiros nove meses de 2025, enquanto todo o ano anterior registrou R$ 2,5 bilhões.

“Nós temos trabalhado para garantir dignidade à população com o acesso à moradia em várias modalidades, seja pela construção de unidades habitacionais para as famílias que mais precisam ou possibilitar que um cidadão tenha condições de dar entrada em um apartamento. Isso movimenta a economia e traz resultados positivos para o mercado”, destacou o governador Wilson Lima.

Uma das principais frentes do programa é o Subsídio Entrada do Meu Lar, que apoia famílias de baixa e média renda no pagamento da entrada do financiamento imobiliário. Assim, desde 2024, 2.116 famílias já foram beneficiadas, somando R$ 63,3 milhões em investimentos.

