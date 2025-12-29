Festejos

Fechamento já é realizado em outros anos, dando maior segurança para quem for ao local

A prefeitura de Manaus fechará a praia da Ponta Negra para banho a partir das 14h desta terça-feira (30) e reabrirá o local ao público às 8h de quinta-feira (1). A medida faz parte das ações de segurança para o Réveillon Manaus 2026, com entrada gratuita.

O fechamento da Praia da Ponta Negra, em Manaus, acontece todos os anos para garantir mais segurança a quem acompanha a chegada do Ano-Novo.

Na quarta e quinta, a prefeitura não permitirá banho no rio durante os eventos programados para a virada.

Equipes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realizarão limpeza e varredura na praia, com o apoio da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal.

Os frequentadores do Réveillon devem seguir as normas de segurança previstas na portaria conjunta 001/2025-GS/SSP, adotadas em grandes eventos.

