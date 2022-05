Motorista de “Amarelinho” segue foragido após atropelar motociclista em Manaus

O condutor do micro-ônibus fugiu a pé e deixou o veículo no local do acidente

Manaus (AM) – O motorista do micro-ônibus “Amarelhinho”, que atropelou o motociclista Francisco Oliveira Moreira, de 35 anos, fugiu sem prestar socorro ao homem que morreu na rua São Benedito, bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital, na manhã desta quarta-feira (11). Ele continua foragido.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), pela enteada de Francisco, o Amarelinho teria “fechado” a vítima, que conduzia uma motocicleta. Com o impacto do veículo grande contra o menor, o homem caiu e bateu a cabeça no asfalto.

A enteada revelou que o condutor do micro-ônibus fugiu a pé e deixou o veículo no local do acidente. Desde então, o homem não foi encontrado e é procurado pela polícia, podendo responder pela colisão contra a vítima e por fugir do local sem prestar socorro.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo de Francisco do local.

Homem perde o equilíbrio de moto, cai e morre em Iranduba

Em Iranduba, Antônio da Silva Moreira, 49 anos, também foi mais um motociclista que morreu enquanto conduzia a sua motocicleta, no último dia 7 de maio.

Antônio perdeu o equilíbrio, caiu da moto, bateu a cabeça no asfalto e morreu, de acordo com o que a esposa da vítima detalhou no Boletim de Ocorrência (BO) do acidente, registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba.

A remoção do corpo também foi realizada pela equipe do IML.

Levantamento de acidentes de trânsito

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) registrou 3.001 atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito nos primeiros quatro meses deste ano.

O número aponta uma queda de 32% em comparação com o mesmo período de 2021, nos três Hospitais e Prontos-Socorros (HPSs) adultos de Manaus.

Neste mês, dedicado à prevenção e segurança no trânsito durante a campanha Maio Amarelo, a pasta busca conscientizar a população.

O número de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito caiu de 4.395 no ano passado, entre janeiro a abril, para 3.001 neste ano, de janeiro a 27 de abril.

A queda deve-se, principalmente, à redução dos acidentes envolvendo motocicletas, que foi de 43,4%, saindo de 3.062 para 1.733 entradas nos HPSs João Lúcio, 28 de Agosto e Platão Araújo.

Porém, houve aumento de 44% das vítimas de acidentes de carro, saltando de 431 para 621 atendimentos. Os atropelamentos também apresentaram queda de 35,4% e ainda 16,9% dos acidentes foram com causa não especificada.

Apesar do resultado parecer favorável, os números seguem altos e são preocupantes, porque geram aumento da taxa de ocupação dos leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na capital.

