Enfermeiro morre após grave acidente de trânsito em Manaus

Manaus (AM)- O enfermeiro Noé Marcos Bitencourt da Costa, de 23 anos, morreu após grave acidente, ocorrido neste domingo (8), dia das mães, na avenida Paraíba, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

Noé estava em sua motocicleta no dia 2 de maio, quando por volta das 00h30, sofreu o acidente. Ele foi socorrido e internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio (HPS), onde, por volta das 16h deste domingo, morreu em decorrência dos ferimentos.

Nas redes sociais, amigos e familiares demonstraram tristeza pela perda. “Ainda não caiu a ficha em saber que eu nunca mais vou ver o Noé. Ele era uma pessoa formidável, um amigo para todas as horas. Que Deus conforte os corações dos familiares”, disse uma pessoa que conhecia a vítima.

A família ainda sofre com a perda recente de um ente querido. A avó de Noé morreu no dia 30 de abril, dois dias antes do acidente que deixou o enfermeiro internado por seis dias.

Um dia antes do acidente, a vítima e os familiares realizaram uma ação de solidariedade com venda de churrasco. O evento seria em prol do tratamento de saúde do pai de Noé.

“Nunca vou esquecer de você menino ouro. Sentiremos saudades”, disse Hebert Coelho nas redes sociais.

Vítimas de acidente de trânsito

O número de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito registrados pela SES-AM nos HPSs adultos da capital caiu de 4.395 no ano passado, entre janeiro a abril, para 3.001 neste ano, de janeiro a 27 de abril.

A queda se deve, principalmente, à redução dos acidentes envolvendo motocicletas, que foi de 43,4%, saindo de 3.062 para 1.733 entradas. Porém, houve aumento de 44% das vítimas de acidentes de carro, saltando de 431 para 621 atendimentos.

Os atropelamentos também apresentaram queda de 35,4% e ainda 16,9% dos acidentes foram com causa não especificada.

