Amazonas

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta segunda-feira (29), a vistoria final das obras da Unidade de Saúde da Família (USF) Adalgiza Barbosa, localizada no bairro Lírio do Vale, zona Oeste da capital. A visita técnica antecede a inauguração oficial da unidade, marcada para a segunda-feira, 5/1, consolidando mais um avanço estratégico da gestão municipal na ampliação da atenção básica.

Durante a agenda, o prefeito acompanhou os últimos ajustes estruturais e operacionais da unidade, que já se encontra pronta para iniciar os atendimentos à população. A USF Adalgiza Barbosa é classificada como porte 4, com aproximadamente 1.200 metros quadrados de área construída, padrão que representa um salto qualitativo na estrutura física, na capacidade de atendimento e na resolutividade dos serviços de saúde básica.

“Mesmo com a chuva forte em toda a cidade, viemos fazer a última vistoria antes da inauguração. A obra está linda, as equipes já estão realizando os ajustes finais e, na próxima segunda-feira, vamos entregar esta unidade à população. Esse é o trabalho da Prefeitura de Manaus para ampliar a cobertura da atenção básica e melhorar, de forma concreta, o atendimento em saúde”, destacou o prefeito David Almeida.

Uma Unidade de Saúde da Família de porte 4 é um equipamento de grande capacidade dentro da rede de atenção primária. Esse modelo conta com quatro equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e quatro equipes de Saúde Bucal, o que permite atender um número significativamente maior de usuários, garantindo acompanhamento contínuo e mais próximo das famílias da área adscrita.

Na prática, a USF Adalgiza Barbosa ofertará todos os serviços preconizados pela Política Nacional de Atenção Básica (Pnab), incluindo consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico completo, pré-natal, puericultura, acompanhamento de crianças, adultos e idosos, vacinação, curativos, testes rápidos, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, ações de saúde da mulher, além de atividades de promoção, prevenção e educação em saúde.

A nova unidade integra o conjunto de investimentos da Prefeitura de Manaus para o fortalecimento da rede municipal, com foco na descentralização dos serviços, na ampliação da cobertura assistencial e na redução da sobrecarga em unidades de média e alta complexidade.

Equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) acompanham a fase final de preparação da unidade, garantindo que todos os ambientes, equipamentos e fluxos estejam prontos para o pleno funcionamento desde o primeiro dia de atendimento.

A inauguração da USF Adalgiza Barbosa simboliza um avanço significativo na atenção básica de Manaus, reforçando a estratégia da gestão David Almeida de investir onde tudo começa: no cuidado próximo, preventivo e contínuo com as famílias, assegurando mais dignidade, qualidade e eficiência no acesso à saúde pública.

Leia mais:

David Almeida vistoria instalação da primeira estação meteorológica de Manaus