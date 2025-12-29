Articulação

Mais da metade do primeiro escalão do governo deixará cargos para concorrer a eleições

Com as eleições de 2026 no horizonte, o presidente Lula deve liberar pelo menos 22 ministros para concorrer a cargos eletivos, o que corresponde a mais da metade do primeiro escalão do governo.

No Planalto, a medida é considerada inevitável e faz parte da estratégia central para o projeto de reeleição do presidente.

Prazo legal para desincompatibilização

O prazo legal para a desincompatibilização se encerra em abril, seis meses antes do primeiro turno. Lula deixou claro: todos que desejam concorrer precisam deixar seus cargos e assumir publicamente suas intenções políticas.

O aviso foi feito durante um encontro na Granja do Torto, quando o presidente definiu 2026 como “o ano da verdade”.

A saída de ministros afetará setores-chave da administração e atingirá nomes próximos ao presidente. Lula exige lealdade, posicionamento definido e defesa das políticas do governo como um todo, não apenas de suas respectivas pastas.

Além do efeito na gestão, a movimentação terá forte repercussão política. Em proporção, a renovação de cargos supera mudanças observadas em pleitos anteriores, reforçando a importância estratégica do ano eleitoral de 2026.

Ministros cotados para concorrer

Entre os ministros cotados ou já confirmados como candidatos estão:

Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais, que disputará a Câmara dos Deputados pelo Paraná;

Fernando Haddad, da Fazenda, que avalia disputar o governo de São Paulo ou o Senado;

Rui Costa, da Casa Civil, que irá ao Senado pela Bahia;

Geraldo Alckmin, vice-presidente e titular da pasta de Indústria e Comércio, que avalia cenário entre São Paulo e a linha sucessória;

Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, que disputará o Senado por Mato Grosso do Sul ou São Paulo;

Márcio França, do Empreendedorismo, cotado para o governo de São Paulo;

André Fufuca, do Esporte pelo PP, que concorrerá ao Senado pelo Maranhão;

Sílvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos pelo Republicanos, que irá ao Senado por Pernambuco;

Alexandre Silveira, de Minas e Energia pelo PSD, que disputará o Senado por Minas Gerais;

Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, que concorrerá à Câmara dos Deputados por São Paulo;

Luiz Marinho, do Trabalho, também candidato à Câmara por São Paulo; e

Anielle Franco, da Igualdade Racial, que avalia disputar uma vaga no Congresso pelo Rio de Janeiro.

