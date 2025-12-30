Apologia ao crime

Influenciadora foi presa por apologia ao crime e porte ilegal de arma após vídeo viralizar nas redes sociais

Manaus (AM) – A blogueira Bárbara Santos foi presa nesta terça-feira (30) após a repercussão de um vídeo em que aparece exibindo e beijando uma arma de fogo. As imagens viralizaram nas redes sociais e motivaram a abertura de investigação pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

No vídeo, gravado durante uma confraternização, a influenciadora dança ao som de música enquanto segura a arma ao lado de outra mulher. Em determinado momento, a arma é exibida em destaque diante da câmera.

Vídeo viral deu início às investigações

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações começaram no domingo (28), logo após o vídeo ganhar grande repercussão nas redes sociais.

Segundo a polícia, a arma exibida nas imagens pertenceria a um homem com envolvimento no tráfico de drogas no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. A mulher que aparece com a blogueira no vídeo seria ligada a esse suspeito.

Polícia aponta ligação com organização criminosa

Ainda conforme o delegado, as duas mulheres que aparecem no vídeo teriam sido cooptadas por integrantes de uma organização criminosa para auxiliar na guarda de materiais ilícitos, principalmente armas de fogo.

Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão temporária da suspeita.

Prisão ocorreu na zona Norte de Manaus

Bárbara Santos foi presa na tarde desta terça-feira, na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital. Ela vai responder pelos crimes de associação para o tráfico, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e apologia ao crime.

A blogueira será encaminhada para audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

Exibição de armas é crime, alerta polícia

A Polícia Civil reforçou que, no Brasil, a exibição de armas de fogo sem porte legal é crime. Quando associada à promoção ou exaltação de atividades criminosas, a conduta pode resultar em responsabilização penal, conforme previsto na legislação.

VÍDEO EXIBINDO ARMA

VÍDEO DA PRISÃO

Leia mais:

VÍDEO: blogueira beija arma e dança com namorada de traficante em Manaus