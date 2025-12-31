Procurado

Suspeito de 53 anos atraía adolescentes para sua residência e fornecia bebidas alcoólicas.

Um homem identificado como Jorge Rodrigues dos Santos, de 53 anos, é procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) suspeito dos crimes de estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica para três adolescentes. O caso ocorreu em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

A divulgação da imagem do suspeito foi solicitada pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município. Conforme o delegado Paulo Barros, as investigações apontaram que Jorge atraía as vítimas para sua residência, onde os crimes eram praticados. Atualmente, as diligências estão em andamento para localizá-lo e efetuar sua prisão.

Disque-denúncia

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do indivíduo seja repassada pelos números 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil do Amazonas, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em absoluto sigilo.

Leia mais:

Homem é procurado por agredir ex com capacete em Manaus