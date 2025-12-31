Acidente

Criança foi atingida por caminhão na zona leste de Manaus e morreu após dar entrada em hospital

Uma criança de 6 anos morreu após ser atropelada na terça-feira (30), na avenida Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona leste de Manaus.

A criança ficou gravemente ferida, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com testemunhas, um caminhão atingiu a menina.

Primeiros socorros

O condutor permaneceu no local após o atropelamento. Populares prestaram os primeiros socorros e levaram a vítima em um veículo particular ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, conhecido como “Joãozinho”. Apesar do atendimento médico, a criança morreu na unidade hospitalar.

Além disso, um vídeo que circula em aplicativos de mensagens mostra a menina caída no chão logo após o acidente. Nas imagens, pessoas aparecem em desespero ao redor da criança, que está desacordada.

O atropelamento ocorreu em um trecho movimentado da avenida Cosme Ferreira. No entanto, até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente. Assista ao vídeo:

