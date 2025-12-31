Acidente

Menina de seis anos foi socorrida por populares e levada ao hospital “Joãozinho”.

Manaus (AM) – Uma criança de aproximadamente seis anos ficou ferida após ser atropelada por um caminhão na tarde desta terça-feira (30), na avenida Cosme Ferreira, no bairro Zumbi, na zona Leste de Manaus.

O acidente ocorreu em um trecho conhecido pelo intenso fluxo de veículos. Segundo relatos de testemunhas, a criança tentou atravessar a via no momento em que o caminhão trafegava pelo local, sendo atingida pelo veículo de carga.

O atropelamento causou apreensão entre pedestres e motoristas que passavam pela avenida. O condutor do caminhão permaneceu no local e prestou socorro imediato à vítima.

Diante da urgência do caso, a criança foi levada por populares em um veículo particular ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, conhecido como “Joãozinho”, sem aguardar a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

