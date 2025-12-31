Linchamento

Homem foi amarrado, agredido com pedaços de madeira e obrigado a usar calcinha por moradores

Um homem identificado como Alexandre Gomes foi vítima de espancamentos na Vila Peladas, zona rural de Caruaru (PE), após denúncias de moradores sobre supostos abusos sexuais contra crianças.

O suspeito foi imobilizado com as mãos e os pés amarrados e obrigado a usar uma calcinha até a chegada das autoridades.

Agressões

Conforme registrado em vídeo, Alexandre foi rendido, amarrado e agredido com pedaços de madeira, golpes comumente chamados de “bolos”.

Em seguida, nas imagens, um morador o força a vestir uma calcinha vermelha de renda. Durante o ato, o homem faz ameaças de morte, dizendo que esfaquearia o suspeito na região do pulmão.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem ainda amarrado e usando apenas a peça íntima feminina.

Inquérito

Questionado pelos policiais, Alexandre Gomes negou as acusações e declarou-se inocente. O suspeito, as possíveis vítimas e os responsáveis pelas crianças foram levados à Delegacia de Plantão de Caruaru.

A Polícia Civil deve abrir um inquérito para investigar a veracidade das denúncias de abuso sexual.

VÍDEO:

