Um homem identificado como Alexandre Gomes foi vítima de espancamentos na Vila Peladas, zona rural de Caruaru (PE), após denúncias de moradores sobre supostos abusos sexuais contra crianças.
O suspeito foi imobilizado com as mãos e os pés amarrados e obrigado a usar uma calcinha até a chegada das autoridades.
Agressões
Conforme registrado em vídeo, Alexandre foi rendido, amarrado e agredido com pedaços de madeira, golpes comumente chamados de “bolos”.
Em seguida, nas imagens, um morador o força a vestir uma calcinha vermelha de renda. Durante o ato, o homem faz ameaças de morte, dizendo que esfaquearia o suspeito na região do pulmão.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem ainda amarrado e usando apenas a peça íntima feminina.
Inquérito
Questionado pelos policiais, Alexandre Gomes negou as acusações e declarou-se inocente. O suspeito, as possíveis vítimas e os responsáveis pelas crianças foram levados à Delegacia de Plantão de Caruaru.
A Polícia Civil deve abrir um inquérito para investigar a veracidade das denúncias de abuso sexual.
