vulnerável

Criminosos cometeram o estupro na comunidade Fortaleza em Beruri

Três homens são suspeitos de estuprar uma criança indígena de apenas 3 anos. O crime aconteceu na comunidade Fortaleza, na zona rural do município de Beruri (a 173 quilômetros de Manaus). A polícia conseguiu prender em flagrante dois dos infratores, com idade de 24 e 25 anos, um terceiro suspeito conseguiu fugir e segue foragido.

Conforme informações do titular da delegacia de Beruri, delegado Jailton Santos, a mãe deixou as filhas dormindo em casa, e foi participar de uma confraternização na casa de um vizinho e ao perceber um movimento estranho na sua residência voltou e flagrou um dos criminosos dentro da casa com a filha de 3 anos.

“A mãe deixou as luzes da casa acesas, mas ao retornar, percebeu que estavam apagadas. Ela flagrou um dos criminosos dentro da casa e viu também outros dois infratores do lado de fora. Enquanto um dos homens estuprava a vítima, os outros dois estavam do lado de fora, dando cobertura e se revezando nos abusos contra a criança”, relatou o delegado.

Ainda segundo depoimento da mãe a polícia, os homens conseguiram fugir quando ela chegou na residência dela e que a criança de três anos chorava e apresentava sangramento em suas partes íntimas. Outras duas crianças, que estavam na casa, permaneciam dormindo.

Desesperada, a mulher pediu socorro dos vizinhos ao perceber que a filha foi abusada sexualmente. A mulher denunciou o fato na delegacia de Beruri somente no dia seguinte, pois a comunidade é distante da cidade. Exame de corpo de delito constatou o estupro.

Os infratores foram presos após buscas da polícia na comunidade. Eles foram autuados em flagrante por estupro de vulnerável agravado por se tratar de estupro coletivo.

Leia mais:

Idoso é preso por estupro de criança de 7 anos em balneário no AM