Repetindo o resultado do ano passado, a atleta brasileira Nubia de Oliveira voltou a subir ao pódio da Corrida Internacional de São Silvestre, ao conquistar a terceira colocação. Ela completou a prova com o tempo de 52 minutos e 42 segundos.
A corrida feminina foi vencida pela atleta da Tanzânia Sisilia Ginoka Panga, que concluiu o percurso em 51 minutos e 09 segundos. Esta foi a primeira participação de Sisilia na São Silvestre. Desde a largada, ela liderou a prova, manteve ritmo forte e abriu grande vantagem em relação às demais competidoras.
Africana mantém hegemonia na prova feminina
A queniana Cynthia Chemweno ficou com a segunda colocação, repetindo o mesmo resultado obtido na edição anterior. Ela cruzou a linha de chegada com o tempo de 52 minutos e 30 segundos.
O quarto lugar ficou com a peruana Gladys Tejeda Pucuhuaranga, enquanto a quinta posição foi conquistada pela queniana Vivian Jeftanui Kiplagati.
Brasil segue sem vitória há quase duas décadas
Há quase 20 anos, o Brasil não alcança o topo do pódio feminino da Corrida Internacional de São Silvestre. A última vitória brasileira ocorreu em 2006, com a atleta Lucélia Peres.
