Acidente

Colisão ocorreu no bairro Mutirão, zona norte de Manaus; motociclista foi socorrido

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um motociclista ferido na tarde desta quarta-feira (31), na rua 4, no bairro Mutirão, zona norte de Manaus. Com a força do impacto, o veículo tombou na pista.

Em um vídeo compartilhado por aplicativos de mensagens, uma testemunha relatou que o motociclista atravessava a via quando o carro colidiu com a moto e terminou tombando na pista.

De acordo com informações preliminares, o motociclista recebeu atendimento imediato e foi encaminhado a um hospital da capital amazonense.

Por outro lado, o veículo ficou com a frente bastante danificada em razão do impacto. A causa exata do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades de trânsito.

Veja vídeo:

Leia mais:

Vídeo: Motoqueiro morre após acidente na avenida Rodrigo Otávio.