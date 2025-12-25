Zona Sul

Guilherme Vitor Resec de Barro Lins sofreu queda na curva da avenida e teve trauma na cabeça

Um motoqueiro identificado como Guilherme Vitor Resec de Barro Lins morreu na manhã desta quinta-feira (25) após sofrer um acidente de carro na avenida Rodrigo Otávio, no sentido bairro-centro.

Segundo testemunhas, Guilherme, que portava uma carteira do Exército Brasileiro, conduzia uma moto de modelo cross, de cor azul e placa QZC 2J96, em alta velocidade e não conseguiu frear ao chegar na curva da avenida, sofrendo uma queda que provocou trauma na cabeça. A testemunha não soube informar se ele estava usando capacete no momento do acidente.

Profissionais do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para remover o corpo e levá-lo à sede do órgão estadual. A perícia foi realizada para apurar as causas do acidente que resultou na morte do motociclista.

Leia mais:

Motociclista morre em acidente na BR-174 em Presidente Figueiredo