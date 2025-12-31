sorteio

Apostas podem ser feitas até 20h; sorteio ocorre às 22h com transmissão online

Faltando poucas horas para o encerramento das apostas da Mega da Virada, que neste ano pagará um prêmio histórico de R$ 1 bilhão, casas lotéricas registram forte movimento de apostadores nesta quarta-feira (31).

Os jogos podem ser realizados de forma presencial ou online até 20h. O sorteio está marcado para 22h, com transmissão pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook.

Apostadores sonham com mudança de vida

Técnico em informática, Janilson Júnior Raspante, de 33 anos, aproveitou o fim do expediente da véspera de Ano Novo para fazer sua aposta em uma casa lotérica de um centro comercial na área central de Brasília. Para ele, não seria necessário ganhar o prêmio sozinho.

“Se eu ganhasse uma parte desse prêmio já serviria perfeitamente para poder melhorar um pouquinho a estrutura financeira da vida, conseguir algumas realizações. Não precisaria de ser tanto não”, comentou o apostador, que fez três jogos simples para ele e seus familiares.

Quem também passou pela mesma casa lotérica foi o secretário-executivo Willians Barbosa, de 40 anos, que optou por um bolão vendido na própria unidade.

“Eu prefiro pegar um jogo aleatório, sinto que dá mais sorte. A expectativa é grande por conta desse valor”, revelou à reportagem.

Mesmo sonhando alto, Barbosa afirma que não deixaria de trabalhar.

“Penso na mudança de vida, casa própria, autonomia, mas sei lá, não deixaria de trabalhar, eu penso em seguir trabalhando de alguma forma a vida inteira”.

Filas se repetem em diferentes pontos da capital

Na Rodoviária do Plano Piloto, no centro de Brasília, uma longa fila se formava em uma casa lotérica, cenário que se repetiu ao longo da semana, segundo funcionários.

“Temos feito mais venda de bolão de empresas, mas o pessoal vai muito de aposta simples. Um dia desse registrei uma aposta de R$ 5 mil de uma única pessoa”, contou Thaís Ribeiro Mota, de 33 anos, atendente de uma lotérica da região central.

Como apostar na Mega da Virada

O concurso especial da Mega da Virada ocorre anualmente na última noite do ano. As apostas podem ser feitas em mais de 13 mil lotéricas de todo o país, pelo portal da Caixa, pelo aplicativo de loterias da Caixa e pelo internet banking para clientes do banco.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. O horário de funcionamento das lotéricas pode variar de cidade para cidade e encerrar antes das 20h para apostas presenciais.

Probabilidades e regras do prêmio

A chance de acertar as seis dezenas em uma aposta simples é de uma em 50 milhões, segundo matemáticos.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa (cinco números) e assim sucessivamente.

Desde a primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas com acerto das seis dezenas.

Alerta contra golpes

Na última semana, a Caixa Econômica Federal alertou para o surgimento de sites falsos que simulam o portal Loterias Online, único site oficial para recebimento de apostas.

“Além de não registrarem as apostas, os falsários podem furtar os dados pessoais da vítima e ficar com o dinheiro dela”, destacou a Caixa em comunicado.

Leia mais: Mega da Virada: saiba horário, apostas e onde assistir