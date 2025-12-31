Camisa 10

Camisa 10 amplia vínculo por mais uma temporada e mira a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira.

A torcida do Santos começa 2026 com uma ótima notícia: Neymar renovou com o clube até o fim do próximo ano.

O contrato do camisa 10 do Peixe se encerrava nesta quarta-feira (31), e o Santos vinha negociando a permanência do craque há semanas, com otimismo em um acerto que, por fim, se concretizou.

Renovação vai além do planejado inicialmente

Inicialmente, a renovação seria por seis meses, assim como os dois contratos anteriores. Neymar chegou ao Peixe com vínculo válido somente até o meio de 2025 e, depois, renovou por mais um semestre.

O craque deseja estar na Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira e o Santos conseguiu convencê-lo a permanecer no clube por mais uma temporada inteira, com novo acordo até 31 de dezembro de 2026.

Pelas redes sociais, o Santos publicou um vídeo dando uma pista da renovação.

Tá chegando a hora. ⏰ pic.twitter.com/EryjX2YRPf — Santos FC (@SantosFC) December 31, 2025

Neymar no Santos

Neymar voltou ao Peixe no fim de janeiro de 2025 após 12 anos jogando fora do país. O príncipe foi apresentado com festa na Vila Belmiro, em uma noite emocionante com diversas atrações.

Considerada a maior contratação do ano no futebol brasileiro, Neymar teve uma temporada de altos e baixos, principalmente por lesões recorrentes. Após o fim do Campeonato Brasileiro, passou por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo. O clube informou que o procedimento foi bem-sucedido e não divulgou o tempo de recuperação do craque.

Em campo, Neymar foi decisivo para o Santos, especialmente na reta final do Brasileirão, ajudando a manter o Peixe na elite do futebol brasileiro. O camisa 10 acumulou 11 gols e quatro assistências em 28 jogos, sendo 23 como titular, na temporada.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar ao STF pela terceira vez