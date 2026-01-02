Abuso

Investigação levou à prisão após denúncia e apreensão de material ilícito

Manaus (AM) – Um homem identificado como Mauro Costa Teixeira foi preso, nesta sexta-feira (2/1), no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da capital, por prática de zoofilia, crime enquadrado como maus-tratos qualificados contra animal. Ele confessou o crime e disse que foi para experimentar.

O caso teve início com o recebimento de informações que indicavam a prática de abuso sexual contra um animal dentro de uma residência na capital.

Assim que a denúncia chegou à Sepet, a equipe técnica iniciou a apuração de forma responsável, reunindo informações e solicitando apoio policial. Com o avanço das investigações, o suspeito foi preso, confessou o crime, e a ação contou com o apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCaes). Ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“Com o reforço policial, nossa equipe atuou para garantir a prisão do responsável. Infelizmente, segundo relatos de vizinhos, a cadela era de rua e foi a óbito em decorrência de complicações de saúde, possivelmente causadas pelos abusos cometidos por esse criminoso”, afirmou a secretária de Proteção Animal, Joana Darc.

Durante as investigações, o suspeito afirmou ser usuário de drogas e declarou que, no dia dos fatos, gravou o vídeo com o animal enquanto estava sob efeito de substâncias ilícitas.

De acordo com a Sepet, as informações recebidas indicavam a prática recorrente de crueldade contra animais em situação de rua. A partir disso, a equipe técnica iniciou a apuração e conseguiu identificar o suspeito.

Material apreendido confirmou o crime

Durante a ação, os agentes apreenderam o celular do suspeito, que continha material relevante para a investigação. O conteúdo analisado confirmou as informações repassadas na denúncia e fundamentou a prisão.

Segundo as autoridades, o homem confessou o crime durante o procedimento policial e informou que o animal envolvido não sobreviveu.

Crime de Zoofilia

No Amazonas, a prática é proibida pela Lei nº 7.644, de 11 de julho de 2025, que institui multa de R$ 5 mil para esse tipo de crime, com possibilidade de duplicação em caso de reincidência. Além da penalidade financeira, o infrator perde a guarda dos animais, que devem ser encaminhados para acolhimento, tratamento e posterior adoção, quando possível.

“O crime de zoofilia é uma violação grave dos direitos dos animais e representa maus-tratos extremos, sendo tratado com rigor pela legislação estadual. Vamos acompanhar esse caso para manter a prisão desse homem, pois ele representa um perigo aos animais”, disse a secretária da Sepet.

A Sepet reforça que denúncias são fundamentais para combater crimes contra animais e garantir a atuação rápida do poder público. A identidade dos denunciantes é mantida em sigilo, assegurando proteção a quem colabora com as investigações.

O órgão segue acompanhando o caso e destaca que continuará atuando de forma firme no combate aos maus-tratos e na defesa do bem-estar animal em todo o Amazonas.

Leia mais:

Homem é preso por zoofilia após estuprar duas éguas em MG