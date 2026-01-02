Atendimentos

Rede de urgência funcionou 24h e maternidades registraram 225 nascimentos.

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) registrou 17 mil atendimentos na rede de urgência e emergência durante os feriados de Natal e Ano Novo. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (02/01) e correspondem aos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro.

Ao todo, 25 unidades de saúde funcionaram em regime de plantão 24 horas em todo o estado para garantir assistência contínua à população.

Rede de saúde manteve atendimento integral

Durante visitas às maternidades da capital, a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, destacou que todas as unidades mantiveram equipes completas e preparadas para oferecer atendimento humanizado durante os feriados.

Segundo ela, o trabalho reforça o compromisso do Governo do Amazonas com a assistência qualificada, mesmo em períodos de recesso e ponto facultativo.

Recorde de transplantes em 2025

A secretária também ressaltou os resultados da saúde estadual em 2025, que fechou o ano com recorde de transplantes, incluindo uma ação inédita com seis procedimentos realizados em apenas 24 horas no Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Nascimentos nas maternidades estaduais

Nas maternidades do estado, 225 bebês nasceram durante os quatro dias de feriado. Foram:

61 nascimentos no dia 24

53 no dia 25

62 no dia 31 de dezembro

49 no dia 1º de janeiro

O primeiro bebê de 2026 em Manaus foi Pedro Henrique, nascido às 0h08, de parto cesariano, no Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL), na zona centro-sul da capital.

Visita e entrega do kit enxoval

A mãe e o bebê receberam a visita da secretária Nayara Maksoud e o kit enxoval do Governo do Amazonas, composto por bolsa, fraldas de tecido, roupas e produtos de higiene.

Ainda no IMDL, às 0h10 do dia 1º de janeiro, nasceu Miguel dos Santos, de parto normal. A mãe, Manuela Góes, elogiou o atendimento recebido na unidade.

Acidentes de trânsito lideram internações

Os acidentes de trânsito resultaram em 287 internações na rede estadual durante o período. Do total, 203 vítimas eram motociclistas, o que representa cerca de 70% dos casos atendidos.

Atendimento digital reduz demanda nos prontos-socorros

Cerca de 60% dos atendimentos registrados foram classificados como de baixa urgência. Para esses casos, a SES-AM orienta o uso do aplicativo Saúde AM Digital, que permite consulta médica sem sair de casa.

Consulta rápida e gratuita

O serviço conta com médicos de plantão 24 horas, e o tempo de espera para atendimento não ultrapassa 20 minutos, segundo a secretaria.

