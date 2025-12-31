feriado

Saúde, segurança e atendimentos emergenciais funcionam durante o feriado e pontos facultativos

O Governo do Amazonas manterá o funcionamento dos serviços essenciais nas repartições públicas estaduais durante os pontos facultativos desta véspera de Ano Novo, quarta-feira (31/12), a partir das 12h; no feriado de Ano Novo, nesta quinta-feira (01/01), e na sexta-feira (02/01), conforme decreto estadual.

Direitos humanos e cidadania

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) mantém os serviços essenciais durante o feriado prolongado, com a continuidade dos atendimentos do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), no bairro Parque 10, zona centro-sul, e da Casa Abrigo, que funcionam normalmente em regime de 24 horas.

As unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) São José, Via Norte, Sumaúma, Compensa, Alvorada, Leste, Parque 10 e Studio 5 funcionam nesta quarta-feira (01/01) até as 12h. Todos os atendimentos retornam normalmente no dia 5 de janeiro (segunda-feira).

Assistência social

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) informa que, na quinta-feira (01/01), as cozinhas e restaurantes populares do programa Prato Cheio não funcionarão. As atividades retornam normalmente na sexta-feira (02/01).

Segurança pública

O Governo do Amazonas contará com um esquema integrado dos órgãos estaduais para as festividades de fim de ano na capital e no interior, com foco na segurança e na prestação de serviços durante a virada para 2026.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) reforça a segurança durante as festas de Réveillon com o emprego de 37 policiais civis, nos dias 30 e 31 de dezembro. As equipes atuarão na Ponta Negra, por meio da Delegacia Móvel, além de integrar o efetivo do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Além disso, a Base Virtual e as centrais de flagrante permanecem à disposição da população para atendimento e registro de ocorrências.

Os 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) funcionarão em regime de plantão 24 horas, assim como as Delegacias Especializadas Crimes contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e Homicídios e Sequestros (DEHS).

As Unidades Especializadas em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e Crimes Contra o Turista (DECCT) também funcionarão em regime de plantão, apenas para registro de ocorrências relacionadas às suas áreas.

Durante o período, as ocorrências podem ser registradas ainda na Delegacia Virtual, pelo endereço: delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Os demais DIPs e delegacias especializadas retomam as atividades no próximo dia útil.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) mantém o policiamento ostensivo regular em toda a capital. Em casos de emergência, a população deve ligar para os números 190 e 181. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) permanece de prontidão, com acionamentos pelo número 193.

A PMAM atua com reforço específico para a Operação Réveillon, somando 1.404 policiais militares nos dias 30 e 31 de dezembro. O efetivo está distribuído em pontos estratégicos e eventos de grande público, como o Réveillon da Ponta Negra, Réveillon da Alameda Alphaville, Réveillon do Educandos, Réveillon do Colônia Antônio Aleixo e as celebrações de Iemanjá, na zona oeste da capital.

O CBMAM atua na Operação Réveillon entre os dias 31 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026, com 280 bombeiros militares na capital e no interior. Ao todo, 45 viaturas serão utilizadas, garantindo resposta rápida às ocorrências.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informa que as 25 unidades de urgência e emergência da rede estadual funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante o feriado de Ano Novo e no ponto facultativo de 2 de janeiro de 2026.

Nas sete maternidades estaduais, o atendimento às gestantes seguirá normalmente, assim como no Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam), que funcionará de forma ininterrupta.

Atendimento no interior

No interior do estado, os hospitais dos 61 municípios operarão em regime de plantão 24 horas, com apoio da logística de UTI aérea da SES-AM, caso haja necessidade de transferências emergenciais. A frota terrestre de ambulâncias também permanece disponível.

Saúde na palma da mão

Além das unidades físicas, a população pode utilizar o atendimento com clínico geral por meio do aplicativo Saúde AM Digital, disponível 24 horas por dia, para casos de pouca gravidade.

Abastecimento de medicamentos

A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) realizou visita técnica às unidades de urgência e emergência e definiu um plano de contingência para garantir o abastecimento de insumos e medicamentos durante o feriado.

Unidades ambulatoriais

Os atendimentos agendados nos Caics, Caimis e policlínicas funcionam até meio-dia de quarta-feira (31/12), com retorno na segunda-feira (05/01). As agendas ficam bloqueadas durante fins de semana, feriados e pontos facultativos.

Fundações de saúde

Nas fundações de saúde, os atendimentos de urgência, emergência e internação funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas. Os atendimentos ambulatoriais e exames seguem horários diferenciados conforme decreto, com retorno geral no dia 5 de janeiro.

Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que o atendimento na quarta-feira (31/12) será até às 12h. Nos dias 1º e 2 de janeiro não haverá atendimento. O serviço retorna no dia 5 de janeiro.

Educação

Não haverá aula nas escolas da rede estadual de ensino nem expediente administrativo nos dias 31 de dezembro, 1º e 2 de janeiro. As atividades retornam no dia 5 de janeiro.

Cultura

Os espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas funcionarão em horários diferenciados até o dia 4 de janeiro de 2026, com suspensões e retomadas conforme cada unidade.

Leia mais: Retrospectiva 2025: os avanços que marcaram Manaus neste ano