Iniciativa

Edital premia obras inéditas de autores amazonenses com até R$ 8 mil por categoria.

O Conselho Municipal de Cultura (Concultura) informa que as inscrições para o “14º Prêmios Literários Cidade de Manaus 2025”, um dos mais tradicionais e importantes editais de incentivo à produção literária no Amazonas, continuam abertas até o dia 14 de janeiro.

A iniciativa busca reconhecer obras inéditas de autores e autoras residentes no Estado, fortalecendo a criação literária regional. O edital é regido pela Lei nº 2.960/22, atualizada pela Lei nº 3.580/2025, que garante que os recursos sejam destinados exclusivamente a obras amazonenses. O investimento é proveniente do Fundo Municipal de Cultura.

As inscrições para os Prêmios devem ser realizadas na nova plataforma de editais do Concultura, o Portal da Cultura, disponível no link: https://www.portadaculturamanaus.com.br/editais/premios-literarios. Para reforçar a segurança dos dados, o sistema exige login prévio para preenchimento do formulário. O token de acesso possui validade de 30 horas. Em caso de dificuldades na finalização da inscrição, recomenda-se realizar logout e login novamente para renovar o acesso.

Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais do Concultura: https://concultura.manaus.am.gov.br/ e https://www.instagram.com/conculturamao/.

A distribuição dos prêmios será realizada de acordo com os valores e quantitativos, em concordância com a Lei nº 2.960/22, sendo dez prêmios de R$ 8 mil, contemplando um projeto por categoria.

Regras e categorias

Ao todo, o edital do “14º Prêmios Literários Cidade de Manaus 2025”, possui dez modalidades contemplativas, onde cada autor(a) poderá se inscrever em apenas uma categoria e apresentar uma única obra. As inscrições em coautoria não serão aceitas, sendo as categorias:

Prêmio Álvaro Maia, destinado ao melhor romance ou novela; Prêmio Arthur Engrácio, para o melhor livro de contos; Prêmio Péricles Moraes, voltado ao melhor livro de crônicas; Prêmio Violeta Branca Menescal, que reconhece o melhor livro de poesia; Prêmio Samuel Benchimol, para o melhor livro de ensaios; Prêmio Áureo Nonato, dedicado ao melhor livro de memória e/ou jornalismo literário; Prêmio Alfredo Fernandes, destinado à melhor obra de literatura infantojuvenil; Prêmio Álvaro Braga, para o melhor livro de teatro; Prêmio Mário Ypiranga Monteiro, que premia o melhor ensaio sobre tradições populares; e Prêmio Djalma Batista, voltado à melhor obra de temática amazônica.

O edital prevê a concessão da premiação mesmo em categorias com apenas uma obra inscrita, desde que considerada apta pela comissão julgadora.

Cronogram

O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 18 de dezembro de 2025, com a fase de consulta pública e impugnação do edital realizado até o dia 23 de dezembro de 2025.

A análise das obras será realizada de 15/1 a 13/2. A publicação dos resultados no DOM está prevista para o dia 23/2, com prazo de até dez dias após essa publicação para interposição de recurso administrativo.

O resultado final será divulgado em 9/3, e o envio da documentação deverá ser feito até o dia 19/3.

O Prêmios Literários Cidade de Manaus reafirma o compromisso da prefeitura com o fortalecimento da cultura e da identidade amazônica, consolidando-se como um dos principais instrumentos de valorização da literatura regional.

