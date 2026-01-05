craque

Com renovação travada no Real Madrid, atacante brasileiro vira alvo dos Blues

O contrato de Vini Jr com o Real Madrid encerra em 2027. Contudo, com as negociações travadas com a diretoria merengue, o jogador atrai especulações dos maiores clubes do mundo. Nesta segunda-feira (5), o jornal inglês The Guardian noticiou que o Chelsea pretende pagar 135 milhões de libras (cerca de R$ 990 milhões) para contratar o atacante brasileiro.

De acordo com a reportagem, o interesse dos Blues surgiu porque Vini “não está nada feliz” na capital espanhola e ainda não alcançou um acordo para renovar seu vínculo. Diante dessa situação, o Real Madrid aceitaria negociar o atleta para evitar perdê-lo sem custos em 18 meses.

O perfil de contratações do Chelsea

A especulação surpreende os torcedores. Afinal, o Chelsea não costuma contratar jogadores consolidados e com salários astronômicos, como é o caso de Vini Jr. Nas últimas temporadas, o clube priorizou jovens abaixo de 23 anos, com vencimentos menores, que buscam espaço no futebol europeu.

Na primeira janela sob nova propriedade, a diretoria permitiu que Thomas Tuchel escolhesse os reforços, mas a estratégia fracassou. Posteriormente, com a demissão do técnico alemão em 2022, os dirigentes assumiram o controle das negociações e estabeleceram o perfil de contratação atual.

Entraves salariais e teto do elenco

Em janelas anteriores, o Chelsea perdeu nomes como Xavi Simons, Michael Olise e Victor Osimhen justamente por entraves salariais. Nesse sentido, a diretoria londrina evita que recém-chegados ocupem o topo da folha de pagamento.

Atualmente, Raheem Sterling possui o maior salário do clube (325 mil libras semanais), mas o atacante está fora dos planos da equipe. Além disso, o jogador mais bem pago contratado pela gestão BlueCo é Enzo Fernández, que recebe 180 mil libras por semana. Em contrapartida, Vini Jr recebe 424 mil libras semanais — quase o dobro de Reece James, capitão e atual referência salarial do elenco com 250 mil libras.

Possível mudança de rumo em Londres

Os resultados irregulares e as críticas da torcida podem forçar uma mudança de postura dos diretores. Dessa forma, a investida em Vini Jr sinaliza uma tentativa de recuperar o prestígio e tornar o time um candidato real ao título da Premier League, troféu que não vence desde a temporada 2016/17.

Caso a transferência se concretize por 135 milhões de libras, Vini Jr assumirá o posto de contratação mais cara da história do Chelsea. Até o momento, o recorde pertence a Enzo Fernández, que custou 120 milhões de euros junto ao Benfica.

*Com informações do Lance

Leia mais:

Virgínia Fonseca se declara a Vini Jr. e encanta fãs nas redes