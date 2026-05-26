ERA ANCELOTTI

Treinador italiano garantiu vaga do Brasil no Mundial após estreia decisiva e agora tenta definir formação ideal da equipe diante de desfalques importantes.

Há exatamente um ano, Carlo Ancelotti era apresentado oficialmente como novo técnico da Seleção Brasileira. O anúncio encerrou meses de negociações e marcou o início de uma nova fase para a Amarelinha.

Logo na estreia, em 10 de junho de 2025, o treinador italiano enfrentou um duelo decisivo contra o Paraguai. O Brasil venceu a partida e confirmou vaga na Copa do Mundo após uma campanha irregular nas Eliminatórias.

Ancelotti busca formação ideal para a Seleção

Com a classificação garantida, Ancelotti ganhou mais tranquilidade para ajustar o elenco e encontrar a formação ideal da equipe.

No entanto, o treinador precisou lidar com várias baixas importantes por lesão ao longo da temporada. Na reta final de preparação para a Copa, o Brasil perdeu Rodrygo, Militão e Estêvão, todos machucados.

Mesmo assim, a comissão técnica manteve o trabalho de reconstrução da equipe visando o Mundial.

Números da Era Ancelotti na Seleção Brasileira

Em 10 partidas no comando da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti soma:

5 vitórias

2 empates

3 derrotas

57% de aproveitamento

Além disso, o Brasil marcou 18 gols e sofreu apenas oito durante o período.

A equipe também apresentou média de:

58% de posse de bola

13,4 finalizações por jogo

2,7 grandes chances criadas por partida

0,8 gol sofrido por jogo

Os números mostram uma Seleção mais dominante ofensivamente, embora ainda em processo de consolidação.

Estêvão lidera artilharia da Era Ancelotti

O principal artilheiro da Seleção sob comando de Ancelotti é Estêvão, com cinco gols marcados.

Porém, o atacante ficou fora da lista final da Copa do Mundo após sofrer uma lesão muscular de grau 4 na coxa direita, em abril, durante partida da Premier League.

Na sequência aparecem:

Vinícius Júnior – 2 gols

Rodrygo – 2 gols

Gabriel Martinelli – 2 gols

Outros sete jogadores também marcaram uma vez pela Amarelinha durante a Era Ancelotti.

Brasil chega à Copa em processo de evolução

Apesar das oscilações e dos problemas físicos no elenco, Carlo Ancelotti chega ao segundo ano no comando com a missão de consolidar o modelo de jogo da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo.

Além disso, a comissão técnica aposta na experiência do treinador italiano para recolocar o Brasil entre os favoritos ao título mundial.

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