Há exatamente um ano, Carlo Ancelotti era apresentado oficialmente como novo técnico da Seleção Brasileira. O anúncio encerrou meses de negociações e marcou o início de uma nova fase para a Amarelinha.
Logo na estreia, em 10 de junho de 2025, o treinador italiano enfrentou um duelo decisivo contra o Paraguai. O Brasil venceu a partida e confirmou vaga na Copa do Mundo após uma campanha irregular nas Eliminatórias.
Ancelotti busca formação ideal para a Seleção
Com a classificação garantida, Ancelotti ganhou mais tranquilidade para ajustar o elenco e encontrar a formação ideal da equipe.
No entanto, o treinador precisou lidar com várias baixas importantes por lesão ao longo da temporada. Na reta final de preparação para a Copa, o Brasil perdeu Rodrygo, Militão e Estêvão, todos machucados.
Mesmo assim, a comissão técnica manteve o trabalho de reconstrução da equipe visando o Mundial.
Números da Era Ancelotti na Seleção Brasileira
Em 10 partidas no comando da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti soma:
- 5 vitórias
- 2 empates
- 3 derrotas
- 57% de aproveitamento
Além disso, o Brasil marcou 18 gols e sofreu apenas oito durante o período.
A equipe também apresentou média de:
- 58% de posse de bola
- 13,4 finalizações por jogo
- 2,7 grandes chances criadas por partida
- 0,8 gol sofrido por jogo
Os números mostram uma Seleção mais dominante ofensivamente, embora ainda em processo de consolidação.
Estêvão lidera artilharia da Era Ancelotti
O principal artilheiro da Seleção sob comando de Ancelotti é Estêvão, com cinco gols marcados.
Porém, o atacante ficou fora da lista final da Copa do Mundo após sofrer uma lesão muscular de grau 4 na coxa direita, em abril, durante partida da Premier League.
Na sequência aparecem:
- Vinícius Júnior – 2 gols
- Rodrygo – 2 gols
- Gabriel Martinelli – 2 gols
Outros sete jogadores também marcaram uma vez pela Amarelinha durante a Era Ancelotti.
Brasil chega à Copa em processo de evolução
Apesar das oscilações e dos problemas físicos no elenco, Carlo Ancelotti chega ao segundo ano no comando com a missão de consolidar o modelo de jogo da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo.
Além disso, a comissão técnica aposta na experiência do treinador italiano para recolocar o Brasil entre os favoritos ao título mundial.
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