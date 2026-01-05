Resgate

Imagens mostram Roberto Thomaz, de 19 anos, mancando após caminhar 20 km e sendo resgatado.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, chegou sozinho a uma fazenda no município de Antonina, na manhã desta segunda-feira (5).

Jovem perdido no Pico Paraná

Roberto estava desaparecido desde 1º de janeiro, após se perder durante a trilha de retorno do Pico Paraná. As imagens mostram o jovem mancando, visivelmente cansado, segurando um litro de água aparentemente vazio, enquanto percorria os últimos metros até a fazenda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele caminhou cerca de 20 quilômetros até encontrar ajuda.

Atendimento e estado de saúde

Após ser localizado, Roberto foi resgatado e encaminhado ao Hospital Municipal de Antonina. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná informou que ele está lúcido, com desidratação leve, hematomas nas pernas e assaduras. O jovem recebeu hidratação endovenosa e medicação, permanecendo em observação enquanto aguarda exames.

Emoção da família

Familiares se emocionaram ao perceber que Roberto havia sido encontrado com vida, agradecendo pelo desfecho do resgate.

