Suspeito exigia dinheiro para comprar drogas e ameaçou familiares com faca.

Carauari (AM) – Um homem de 34 anos foi preso por ameaçar e extorquir o próprio pai e a irmã no município de Carauari, a 788 quilômetros de Manaus. A prisão em flagrante ocorreu na segunda-feira (05/01) e foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

A ação foi conduzida por equipes da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari, após as vítimas, de 59 e 31 anos, procurarem a unidade policial para denunciar as ameaças e as exigências de dinheiro.

Dinheiro seria usado para compra de drogas

Segundo a delegada Renata Viana, o suspeito exigia valores do pai para sustentar o uso de drogas e fazia ameaças constantes ao longo da madrugada.

“O pai ficou bastante fragilizado emocionalmente e chegou a implorar para que o filho fosse preso, após passar toda a noite sob ameaças”, relatou a delegada.

Irmã também foi ameaçada

Ainda conforme a Polícia Civil, a irmã do investigado contou que, ao tentar defender o pai, foi ameaçada de morte com uma faca. De acordo com os relatos, os crimes ocorreram durante toda a madrugada.

A delegada destacou que as ameaças eram recorrentes e vinham acontecendo há anos, mas a família não denunciava o suspeito por medo.

Suspeito permanece à disposição da Justiça

O homem responderá pelos crimes de ameaça e extorsão. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

