O Amazonas gerou 82.709 empregos formais entre o início de 2023 e novembro de 2025, ajudando o Brasil a superar 5 milhões de novos vínculos com carteira assinada no período. Os dados do Novo Caged foram divulgados em dezembro pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O estoque de vínculos formais no estado passou de 495.499 no final de 2022 para 578.208 em novembro de 2025. Apenas em novembro, o saldo ficou positivo em 3.802 vagas.
Setores econômicos do Amazonas com saldo positivo
Todos os cinco grandes grupos de atividades econômicas registraram crescimento no estado:
- Serviços: 34.605 empregos
- Indústria: 21.635 empregos
- Comércio: 19.659 empregos
- Construção: 6.736 empregos
- Agropecuária: 78 empregos
Principais municípios geradores de empregos
Manaus lidera a criação de empregos formais, com 76.957 novos postos entre 2023 e novembro de 2025. Em seguida vêm:
- Iranduba: 2.386 empregos
- Manacapuru: 1.077 empregos
Gênero e faixa etária dos empregos
A maior parte dos empregos formais foi ocupada por homens (51.654) em comparação com mulheres (31.055).
Por faixa etária, os jovens de 18 a 24 anos preencheram 59.828 novos empregos, enquanto a análise por escolaridade mostra que pessoas com ensino médio completo ocuparam 75.058 postos.
O Brasil alcançou 5.028.124 novos vínculos formais entre o início de 2023 e novembro de 2025, atingindo 49,09 milhões de vínculos ativos, o maior estoque registrado na série histórica do Novo Caged.
Desempenho por setor no Brasil
Serviços: +1.038.470 postos (+4,5%), com destaque para:
- Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (+409.148)
- Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde e serviços sociais (+317.540)
Comércio: +299.615 postos (+2,8%), com destaque para:
- Comércio Varejista (+186.268)
- Comércio por Atacado (+67.888)
- Comércio de Reparação de Veículos e Motocicletas (+45.459)
Indústria: +279.614 postos, com destaque para:
- Fabricação de produtos alimentícios (+71.845)
- Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+20.304)
Construção: +192.176 postos, com destaque para:
- Construção de Edifícios (+79.304)
- Serviços Especializados para Construção (+58.051)
- Obras de Infraestrutura (+54.821)
Agropecuária: +85.276 postos, com destaque para:
- Cultivo de Laranja (+14.446)
- Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita (+8.979)
- Cultivo de Soja (+8.059)
