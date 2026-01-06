vínculos

Estado impulsiona crescimento nacional e contribui para mais de 5 milhões de novos vínculos no Brasil

O Amazonas gerou 82.709 empregos formais entre o início de 2023 e novembro de 2025, ajudando o Brasil a superar 5 milhões de novos vínculos com carteira assinada no período. Os dados do Novo Caged foram divulgados em dezembro pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O estoque de vínculos formais no estado passou de 495.499 no final de 2022 para 578.208 em novembro de 2025. Apenas em novembro, o saldo ficou positivo em 3.802 vagas.

Setores econômicos do Amazonas com saldo positivo

Todos os cinco grandes grupos de atividades econômicas registraram crescimento no estado:

Serviços: 34.605 empregos

34.605 empregos Indústria: 21.635 empregos

21.635 empregos Comércio: 19.659 empregos

19.659 empregos Construção: 6.736 empregos

6.736 empregos Agropecuária: 78 empregos

Principais municípios geradores de empregos

Manaus lidera a criação de empregos formais, com 76.957 novos postos entre 2023 e novembro de 2025. Em seguida vêm:

Iranduba: 2.386 empregos

2.386 empregos Manacapuru: 1.077 empregos

Gênero e faixa etária dos empregos

A maior parte dos empregos formais foi ocupada por homens (51.654) em comparação com mulheres (31.055).

Por faixa etária, os jovens de 18 a 24 anos preencheram 59.828 novos empregos, enquanto a análise por escolaridade mostra que pessoas com ensino médio completo ocuparam 75.058 postos.

O Brasil alcançou 5.028.124 novos vínculos formais entre o início de 2023 e novembro de 2025, atingindo 49,09 milhões de vínculos ativos, o maior estoque registrado na série histórica do Novo Caged.

Desempenho por setor no Brasil

Serviços: +1.038.470 postos (+4,5%), com destaque para:

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (+409.148)

Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde e serviços sociais (+317.540)

Comércio: +299.615 postos (+2,8%), com destaque para:

Comércio Varejista (+186.268)

Comércio por Atacado (+67.888)

Comércio de Reparação de Veículos e Motocicletas (+45.459)

Indústria: +279.614 postos, com destaque para:

Fabricação de produtos alimentícios (+71.845)

Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+20.304)

Construção: +192.176 postos, com destaque para:

Construção de Edifícios (+79.304)

Serviços Especializados para Construção (+58.051)

Obras de Infraestrutura (+54.821)

Agropecuária: +85.276 postos, com destaque para:

Cultivo de Laranja (+14.446)

Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita (+8.979)

Cultivo de Soja (+8.059)

