Saúde animal

Campanha municipal superou a meta do Ministério da Saúde e segue com vacinação gratuita durante o ano no CCZ Manaus

A Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal de 2025, promovida pela Prefeitura de Manaus, foi concluída em 29 de dezembro com 288.736 cães e gatos imunizados.

A fase final da ação ocorreu entre outubro e dezembro, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e execução do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand.

Durante esse período, a campanha contou com atendimento domiciliar e pontos fixos distribuídos por toda a zona urbana da capital, o que ampliou o acesso da população ao serviço.

Ações ampliam o alcance da vacinação

Ao longo das três etapas: urbana, rural terrestre e fluvial, foram vacinados 205.305 cães e 83.431 gatos. O total superou a meta do Ministério da Saúde, que previa a imunização de 282.400 animais, entre cães e gatos.

De acordo com o gerente do CCZ Manaus, o médico veterinário Rodrigo Araújo, a estratégia porta a porta foi decisiva para alcançar todas as áreas da cidade.

“Trabalhamos também com mais de 50 postos fixos, em parceria com clínicas veterinárias, que abraçaram a missão de vacinar o maior número possível de cães e gatos. Isso contribuiu para superarmos com sucesso a meta da ação, com mais de 288 mil animais vacinados”, aponta o gerente.

Ainda conforme Araújo, fatores como o período chuvoso e a ausência de tutores em alguns domicílios dificultaram o trabalho. Mesmo assim, o balanço da campanha foi positivo.

Vacinação segue disponível

Além das ações concentradas da campanha, a vacinação antirrábica permanece disponível ao longo do ano no CCZ Manaus.

A informação é do chefe do Núcleo de Controle Populacional Animal e coordenador da campanha, médico veterinário Thulio Rocha.

“Os tutores podem trazer seus animais ao CCZ de segunda a sexta-feira, em dias úteis, sempre das 8h às 15h. A vacina é gratuita, e não é necessário agendar antes nem apresentar qualquer documento para acesso ao serviço”, informa o veterinário.

De acordo com ele, cães e gatos saudáveis devem receber a vacina anualmente, a partir dos três meses de idade. A sede do CCZ fica localizada na avenida Brasil, ao lado do Caic do bairro Compensa.

Vacinação é essencial para prevenir a raiva

A vacinação antirrábica integra as ações permanentes da Semsa voltadas ao controle da doença em animais e humanos.

Atualmente, Manaus não registra casos de raiva humana há cerca de 40 anos, mas a vigilância continua necessária.

“Apesar disso, temos visto notícias de casos de raiva em animais e em humanos, em diversos locais do Brasil, mostrando que o vírus continua presente no país. Isso reforça a importância da vigilância contínua e da vacinação”, observa Rodrigo Araújo.

A raiva é uma doença viral causada por agentes do gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridae, e pode acometer todos os mamíferos, inclusive seres humanos.

A transmissão ocorre, principalmente, por meio da saliva de animais infectados, em situações como mordidas, arranhões ou lambidas. Cães, gatos e animais silvestres, como morcegos e macacos, estão entre os principais transmissores.

“Infelizmente, a raiva ainda é uma doença letal, levando a óbito em quase 100% dos casos, após o início dos sintomas”, assinala Rodrigo Araújo.

Orientação em casos de agressão por animais

Em casos de agressão por cães, gatos ou animais silvestres, a orientação é lavar imediatamente o ferimento com água e sabão e procurar uma unidade básica de saúde.

Se necessário, o paciente será encaminhado para atendimento especializado e profilaxia antirrábica humana.

Mais informações sobre a vacinação antirrábica animal e outros serviços do CCZ Manaus podem ser obtidas pelos números de WhatsApp:

(92) 98842-8359

(92) 98842-8484

Leia mais: Confira os pontos fixos de vacinação antirrábica em Manaus.