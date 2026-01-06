Procurado

Suspeito é investigado por ameaça, dano e lesão corporal contra três vítimas.

Um homem identificado como Willason da Silva Máximo, de 31 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por suspeita de envolvimento em crimes de ameaça, dano e lesão corporal contra três pessoas, entre elas uma adolescente grávida, um idoso e um vizinho. Os casos ocorreram no dia 1º de janeiro, em Manaus.

A divulgação da imagem do suspeito foi feita pela PC-AM, por meio do 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com o delegado Frank de Freitas, Willason é apontado como autor de reiterados episódios de violência e ameaças contra familiares e pessoas do seu convívio.

Segundo a polícia, no dia dos fatos, o suspeito teria invadido a residência de um idoso de 83 anos e o agredido, mesmo diante da condição de fragilidade da vítima. Em razão das agressões, o idoso precisou ficar internado em uma unidade hospitalar por alguns dias.

Ainda conforme o delegado, a adolescente de 17 anos, que atua como cuidadora do idoso, também foi agredida ao tentar defendê-lo, assim como um vizinho de 57 anos que interveio na situação.

A adolescente relatou à polícia que o suspeito teria agido motivado por ciúmes infundados da esposa e que sofreu agressões durante o ataque. A Polícia Civil pede o apoio da população para localizar o homem.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Willason da Silva Máximo pode ser repassada pelos telefones:

📞 (92) 99401-4868 – Disque-denúncia do 28º DIP

📞 197 ou (92) 3667-7575 – Polícia Civil do Amazonas

📞 181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.

