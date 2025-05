Homem é procurado por furto de hidrômetro no Coroado

Policiais do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP) divulgou a imagem de um homem suspeito de furtar um hidrômetro no bairro Coroado, zona leste de Manaus. O crime foi registrado por câmeras de segurança da área.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular da unidade, após o registro do boletim de ocorrência, a equipe deu início às investigações e recolheu imagens e relatos de testemunhas que presenciaram o crime.

“Solicitamos o apoio da população para identificar o autor. As imagens são claras e podem ajudar na localização e prisão do suspeito”, destacou o delegado.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima

A PC-AM pede que qualquer informação sobre a identidade ou o paradeiro do homem seja repassada por meio dos números (92) 98558-1111, disque-denúncia do 11º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Segundo a polícia, todas as informações serão mantidas em absoluto sigilo.

