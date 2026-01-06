Trânsito

Equipamento foi instalado próximo ao condomínio Passaredo para aumentar a segurança na travessia da via.

Manaus (AM) – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) ativou na tarde desta terça-feira (6) um novo semáforo para pedestres na avenida do Turismo, nas proximidades do condomínio Passaredo, na zona Oeste da capital.

A medida integra o conjunto de intervenções viárias realizadas no corredor, que passou recentemente por obras de alargamento e modernização da sinalização.

Segurança para pedestres na avenida do Turismo

Segundo o vice-presidente de trânsito do IMMU, Leda Junior, a implantação do semáforo segue critérios técnicos e tem como principal objetivo garantir mais segurança aos pedestres que utilizam diariamente a via.

“A Prefeitura de Manaus, por meio do IMMU, está implantando hoje esse semáforo para pedestres, que faz parte das ações executadas com o alargamento da avenida. Foi realizada toda a sinalização horizontal, com tachas refletivas, além da instalação de placas de advertência e regulamentação”, explicou.

Fluxo intenso motivou instalação do semáforo

De acordo com o IMMU, o trecho registra grande circulação de pessoas, especialmente nos horários de pico. A estimativa é de cerca de 200 pedestres atravessando a via por hora, número que caracteriza a necessidade do equipamento.

Além de aumentar a segurança, o semáforo atua como medida moderadora de tráfego, beneficiando os dois sentidos da avenida. O órgão orienta que motoristas fiquem atentos à nova sinalização e que os pedestres utilizem corretamente a botoeira, acionando-a apenas uma vez e aguardando o ciclo completo.

Moradores e trabalhadores aprovam a mudança

A ativação do semáforo foi bem recebida por quem convive diariamente com as dificuldades de travessia no local. O montador de móveis Vilas Fernandes, que trabalha nas proximidades, relatou os riscos enfrentados antes da intervenção.

“Todo dia era muito complicado atravessar aqui. A gente tinha que esperar bastante e, mesmo assim, era perigoso. Com esse semáforo, vai dar mais segurança para quem trabalha e passa por aqui”, afirmou.

A diarista Maria José, moradora da região, também comemorou a implantação. “Eu atravesso essa avenida quase todos os dias e tinha muito medo, principalmente nos horários de movimento. Agora me sinto mais tranquila”, disse.

Ações contínuas de mobilidade urbana

A Prefeitura de Manaus reforça que a ativação do novo semáforo faz parte das ações permanentes de melhoria da mobilidade urbana, com foco na valorização da vida, organização do trânsito e segurança viária na capital.

