Vítima fazia compras com a mãe quando foi ferida durante disparos na zona norte do Rio de Janeiro.

Uma tarde de compras terminou em susto e ferimento para uma mulher no bairro Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro. Tamires Venâncio Correia foi atingida por uma bala perdida enquanto estava no estacionamento de um supermercado atacadista, na segunda-feira (5).

Segundo informações repassadas à polícia, Tamires estava acompanhada da mãe quando ouviu disparos de arma de fogo nas proximidades do local. Momentos depois, ela percebeu uma forte ardência no lado direito do rosto, acima do supercílio, e constatou que havia sido atingida.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima sendo amparada por clientes e funcionários do estabelecimento logo após o ocorrido. O vídeo registra o momento em que ela recebe os primeiros socorros ainda no estacionamento.

O caso causou pânico entre pessoas que estavam no supermercado no momento dos disparos. As circunstâncias do tiro e a origem da bala perdida serão apuradas pelas autoridades policiais.

