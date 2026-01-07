Prisão

Homem de 42 anos estava foragido desde 2015 e foi localizado na capital amazonense.

Um homem de 42 anos, apontado como mandante de um homicídio qualificado ocorrido no estado do Pará, foi preso nesta terça-feira (6) em Manaus, após ser localizado pela Polícia Civil do Amazonas.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça paraense. O crime investigado aconteceu no dia 26 de janeiro de 2015, quando a vítima foi morta com seis disparos de arma de fogo em frente à própria residência.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, o suspeito estava escondido na capital amazonense desde fevereiro de 2025 e vinha sendo procurado pelas autoridades do Pará.

Crime teria sido motivado por vingança

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Pará (MP-PA), o homicídio teria sido encomendado após uma briga ocorrida em uma casa noturna. O executor do crime teria agido a mando do suspeito e utilizado uma motocicleta que pertencia ao próprio mandante.

Arma foi encontrada no momento da prisão

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais localizaram com o suspeito uma arma de fogo calibre 38. Diante disso, além da ordem judicial pelo homicídio qualificado, ele também foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Histórico criminal

Ainda conforme a Polícia Civil, o homem já possuía registros anteriores por envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes graves cometidos no estado do Pará.

O suspeito permanece à disposição da Justiça e responderá pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Leia mais:

Homem condenado por homicídio é preso em Manaus