Colisão

Motociclista ficou gravemente ferido após ser atingido por Hilux que fugiu sem prestar socorro.

Manaus (AM) – Um vídeo registrado por câmeras de segurança revela o momento em que um motociclista é violentamente atingido por uma pick-up em um cruzamento da avenida Passarinho, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital amazonense.

As imagens, que começaram a circular nas redes sociais nesta terça-feira (6), mostram a colisão ocorrida na noite do último sábado (3), por volta das 18h55, nas proximidades da ponte próxima ao motel Selva.

Motociclista ficou gravemente ferido

A vítima foi identificada como José Airton Freitas da Silva. Ele conduzia a motocicleta quando foi atingido por uma pick-up modelo Hilux, de cor branca. Com o impacto, José Airton sofreu ferimentos graves.

Equipes de emergência foram acionadas e realizaram o atendimento no local. Em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Motorista fugiu sem prestar socorro

Após a colisão, o condutor da pick-up deixou o local sem prestar socorro à vítima. A fuga foi registrada pelas câmeras de vigilância instaladas na região e deve auxiliar nas investigações.

Família pede ajuda para identificar o condutor

Familiares de José Airton pedem a colaboração da população para localizar o motorista envolvido no acidente. Informações que possam ajudar na identificação do veículo ou do condutor podem ser repassadas pelos telefones (92) 98142-9904 ou (92) 99130-3025.

O caso está sendo apurado pelas autoridades competentes, que analisam as imagens para esclarecer as circunstâncias do acidente e localizar o responsável.

VÍDEO

Leia mais:

Carro capota após colisão em cruzamento no bairro Cachoeirinha, em Manaus