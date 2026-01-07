Ocorrência

Colisão ocorreu na avenida Coronel Teixeira e causou interdição parcial da via na manhã desta quarta-feira (7).

Um ônibus que fazia rota particular se envolveu em um grave acidente na manhã desta quarta-feira (7), na avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste de Manaus. A colisão interditou parte da via e provocou congestionamento na região.

Colisão causou interdição parcial

O ônibus bateu em outro veículo por causas que ainda estão sob apuração. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento do impacto. As imagens também registram a interrupção parcial da avenida para o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos.

Atendimento às vítimas

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local e prestaram os primeiros socorros. Algumas pessoas ficaram feridas. Parte dos passageiros seguiu para unidades de saúde. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a gravidade dos ferimentos.

Trânsito e investigação

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuaram na área para orientar motoristas e organizar rotas alternativas. A Polícia Militar e a perícia técnica também compareceram ao local. As equipes iniciaram os trabalhos para apurar as causas do acidente.

