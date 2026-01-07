Dados

População contribui com informações que resultaram em prisões, apreensão de drogas e combate a crimes em 2025

Denúncias enviadas ao número 181 ajudaram as forças de segurança do Amazonas a prender suspeitos ao longo de 2025. As informações recebidas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) contribuíram para prisões por homicídio, tráfico de drogas, estupro de vulneráveis e roubos. Além disso, as denúncias auxiliaram na apreensão de drogas e em ações contra crimes ambientais.

Ao longo do ano, os atendentes do 181 registraram 6.137 denúncias. Desse total, 2.118 estavam relacionadas ao tráfico de drogas. Em seguida, o serviço recebeu 374 denúncias sobre foragidos da Justiça. Também chegaram 340 denúncias de maus-tratos a idosos e 141 sobre maus-tratos a crianças e adolescentes.

Além disso, o canal contabilizou 148 denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Ainda houve 128 registros de roubos, furtos ou extorsões e 55 denúncias de homicídios dolosos, entre outras ocorrências.

Por outro lado, o serviço também recebeu ligações sobre crimes de menor potencial ofensivo. Ao todo, foram 1.269 denúncias de perturbação do sossego e 817 relacionadas a crimes ambientais.

Segundo o secretário-executivo da Seaint, Divanilson Cavalcanti, as equipes checam todas as informações antes de repassá-las às unidades operacionais, conforme o tipo de crime informado.

“Trabalhamos de forma integrada com todas as forças de segurança para dar respostas cada vez mais rápidas. A população tem papel fundamental, pois as denúncias ajudam na prisão de traficantes e homicidas, além da apreensão de armas e drogas”, afirmou Cavalcanti.

Informações que resultaram em prisões

As denúncias sobre tráfico de drogas lideraram as ligações. No entanto, as informações também resultaram em prisões por homicídio, estupro de vulneráveis, roubos e violência doméstica. Além disso, a participação da população ajudou na apreensão de entorpecentes e no combate a crimes ambientais.

As ações ocorreram em Manaus, Coari e Itacoatiara. Em março de 2025, por exemplo, uma denúncia levou à prisão de um homem de 23 anos. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídio. A Polícia Civil do Amazonas cumpriu os mandados na capital, por meio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP).

Outro caso ocorreu em maio de 2025. Após uma denúncia, policiais apreenderam 20 tabletes de drogas em uma embarcação no porto privatizado de Manaus. Na ocasião, os agentes prenderam dois suspeitos em flagrante.

Já em junho, denúncias ajudaram equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) a localizar e prender um homem de 36 anos. Ele é suspeito de matar um morador de rua na zona norte de Manaus. O crime ocorreu no mesmo mês da prisão.

