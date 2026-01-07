Educação

Pais e responsáveis devem confirmar matrícula nos dias 8 e 9 de janeiro para garantir a vaga dos estudantes na rede pública.

A transferência de alunos da rede pública do Amazonas para 2026 começou nesta quarta-feira (7), informou a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar.

O reordenamento atende estudantes de escolas que não oferecem a continuidade do ensino. Assim, as unidades informam aos pais ou responsáveis para qual escola o aluno seguirá no próximo ano letivo.

Confirmação da matrícula

Para garantir a vaga, os responsáveis devem comparecer à nova unidade de ensino e entregar a documentação obrigatória nos dias 8 e 9 de janeiro de 2026. Caso isso não ocorra, o sistema libera a vaga para outro candidato durante o período de matrícula de novos alunos.

De acordo com a Gerência de Matrículas da Secretaria de Educação, a confirmação é fundamental para assegurar a permanência do estudante na rede pública.

A gerente de Matrículas, Irlanda Araújo, orienta que a confirmação ocorra mesmo quando os pais não concordam com a escola indicada. Dessa forma, o aluno mantém uma vaga garantida para o ano letivo de 2026.

Troca de escola

Ainda assim, se o responsável não aceitar a unidade indicada — por exemplo, por causa da distância —, a Secretaria permite a solicitação de troca. Nesse caso, o pedido poderá ser feito nos dias 14 e 15 de janeiro, durante o período oficial de transferência. No entanto, a mudança dependerá da existência de vagas na escola desejada.

Documentos para confirmação da matrícula

Para confirmar a matrícula, os responsáveis devem apresentar:

Documento oficial de identificação do estudante;

CPF e RG (para alunos do ensino médio);

Comprovante de residência;

Duas fotos 3×4 recentes;

Cartão de vacinação;

Comprovante de escolaridade (declaração ou histórico escolar);

Documento oficial de identificação do responsável legal, quando o estudante for menor de idade.

Calendário de matrículas 2026

Além disso, a Secretaria disponibiliza o cronograma completo no site matriculas.am.gov.br. Confira as principais datas:

12 e 13 de janeiro : atendimento para alunos com deficiência (transferências e novos estudantes);

: atendimento para alunos com deficiência (transferências e novos estudantes); 14 e 15 de janeiro : período de transferência entre alunos da rede;

: período de transferência entre alunos da rede; 16 a 20 de janeiro : matrícula de novos alunos;

: matrícula de novos alunos; A partir de 21 de janeiro: atendimento aos alunos retardatários.

Atendimento e dúvidas

Por fim, a Central de Atendimento da Seduc auxilia pais e responsáveis durante todo o processo. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelos seguintes canais:

Telefone e WhatsApp : 0800 092 5050

: 0800 092 5050 E-mail: [email protected]

