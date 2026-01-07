A transferência de alunos da rede pública do Amazonas para 2026 começou nesta quarta-feira (7), informou a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar.
O reordenamento atende estudantes de escolas que não oferecem a continuidade do ensino. Assim, as unidades informam aos pais ou responsáveis para qual escola o aluno seguirá no próximo ano letivo.
Confirmação da matrícula
Para garantir a vaga, os responsáveis devem comparecer à nova unidade de ensino e entregar a documentação obrigatória nos dias 8 e 9 de janeiro de 2026. Caso isso não ocorra, o sistema libera a vaga para outro candidato durante o período de matrícula de novos alunos.
De acordo com a Gerência de Matrículas da Secretaria de Educação, a confirmação é fundamental para assegurar a permanência do estudante na rede pública.
A gerente de Matrículas, Irlanda Araújo, orienta que a confirmação ocorra mesmo quando os pais não concordam com a escola indicada. Dessa forma, o aluno mantém uma vaga garantida para o ano letivo de 2026.
Troca de escola
Ainda assim, se o responsável não aceitar a unidade indicada — por exemplo, por causa da distância —, a Secretaria permite a solicitação de troca. Nesse caso, o pedido poderá ser feito nos dias 14 e 15 de janeiro, durante o período oficial de transferência. No entanto, a mudança dependerá da existência de vagas na escola desejada.
Documentos para confirmação da matrícula
Para confirmar a matrícula, os responsáveis devem apresentar:
- Documento oficial de identificação do estudante;
- CPF e RG (para alunos do ensino médio);
- Comprovante de residência;
- Duas fotos 3×4 recentes;
- Cartão de vacinação;
- Comprovante de escolaridade (declaração ou histórico escolar);
- Documento oficial de identificação do responsável legal, quando o estudante for menor de idade.
Calendário de matrículas 2026
Além disso, a Secretaria disponibiliza o cronograma completo no site matriculas.am.gov.br. Confira as principais datas:
- 12 e 13 de janeiro: atendimento para alunos com deficiência (transferências e novos estudantes);
- 14 e 15 de janeiro: período de transferência entre alunos da rede;
- 16 a 20 de janeiro: matrícula de novos alunos;
- A partir de 21 de janeiro: atendimento aos alunos retardatários.
Atendimento e dúvidas
Por fim, a Central de Atendimento da Seduc auxilia pais e responsáveis durante todo o processo. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelos seguintes canais:
- Telefone e WhatsApp: 0800 092 5050
- E-mail: [email protected]
