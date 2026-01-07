Resultados

Lista dos trabalhos realizados é grande e nos traz a sensação de dever cumprido, resultado do apoio incondicional do governador

Iniciamos 2026 no embalo das realizações do ano passado e já com a mão na massa, numa métrica que segue a linha traçada pelo trabalho que não para e que sempre avança para resolver os problemas da população e contribuir para o desenvolvimento do nosso estado.

Na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e na Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), o sentimento é de gratidão pelos resultados alcançados e que proporcionaram mais moradias, saneamento básico, iluminação pública, infraestrutura e mobilidade urbana, na capital e interior.

Os avanços são reflexo de um conjunto de programas e políticas públicas que contribuíram para o desenvolvimento socioeconômico do estado e a melhoria da qualidade de vida da população. Ações que tive a oportunidade de conduzir de perto, executadas sob a liderança do governador Wilson Lima.

Fechamos o ano com recordes e investimentos históricos. Um dos destaques foi a performance do Programa Amazonas Meu Lar, que é coordenado pela Sedurb e desenvolvido pela UGPE, Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e Secretaria das Cidades e Territórios (Sect).

Considerado o maior programa habitacional do estado, o Amazonas Meu Lar já beneficiou mais de 29,5 mil famílias, sendo 20.831 com regularizações fundiárias e 8.750 com soluções de moradia, ajudando milhares de amazonenses a conquistar a tão sonhada casa própria.

Os impactos do programa foram sentidos no setor imobiliário: o Volume Geral de Vendas (VGV) cresceu 59% no terceiro trimestre de 2025, comparado ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 1,1 bilhão em negócios realizados, contra R$ 705 milhões em 2024. Esse resultado, em números recordes, foi creditado, em boa parte, às ações realizadas por meio do Amazonas Meu Lar. Em especial, através da linha de subsídio Entrada do Meu Lar.

A linha é direcionada às pessoas que querem comprar um imóvel, mas não possuem o recurso para a entrada do financiamento. Nessa modalidade, mais de 2,2 mil famílias já foram beneficiadas, somando investimentos de R$ 67,1 milhões do estado.

O Amazonas Meu Lar também abrange outras soluções moradia, dentre elas, a construção de unidades habitacionais, tanto pelos programas Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+) e de Saneamento Integrado (Prosai), como em parceria com o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, ou através de convênio com prefeituras do interior.

Com a parceria do Minha Casa, Minha Vida, o programa já conta com nove novos empreendimentos, sendo seis com contratos assinados por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), em Manaus, e três com contrapartida estadual no interior, totalizando 1.489 unidades habitacionais.

Na capital, os empreendimentos estão localizados nos bairros Tarumã (176 unidades), Compensa (256), Alvorada (64), Petrópolis (32), Novo Aleixo (48) e no Centro (75), com o retrofit do prédio da antiga Receita Federal. No interior, são 144 unidades em Iranduba, 400 em Tefé e 294 em São Gabriel da Cachoeira.

Em outra frente, avanços importantes também ocorreram no saneamento básico, por meio do Prosamin+, em Manaus, e do Prosai de Parintins. E, além disso, com a criação da Microrregião de Saneamento Básico do Amazonas (MRSB-AM), modelo de gestão compartilhada entre estado e municípios. O MRSB viabiliza o acesso das prefeituras a recursos federais para o cumprimento da meta de universalização dos serviços.

Nessa área de saneamento, entregamos com o Prosai a primeira etapa do novo sistema de abastecimento, solucionando o problema crônico de contaminação de poços em Parintins e levando água tratada e de qualidade para toda a cidade. O Prosai, maior investimento já realizado no interior, tem aporte de US$ 87,5 milhões e abrange ações que incluem habitação, urbanização, construção de equipamentos urbanos e reflorestamento. O programa vai reassentar 832 famílias de áreas de risco, com a construção de 504 unidades habitacionais e oferta de outras soluções de moradia.

Projetos pilotos com foco em saneamento rural e gestão sustentável da água também foram iniciados, em comunidades como Rumo Certo, em Presidente Figueiredo. O projeto, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), permitirá o acesso das famílias ao sistema de esgotamento sanitário, descarte adequado de resíduos sólidos e reaproveitamento da água da chuva.

Na área de mobilidade urbana, entregas importantes foram registradas em 2025. Pelo Prosamin+, concluímos a ligação viária entre as avenidas Silves e Maués, na zona sul, otimizando o fluxo de veículos entre o Distrito Industrial e o Centro da cidade de Manaus.

Famílias que viviam em risco de alagação nas comunidades da Sharp, na zona leste, e Manaus 2000, na zona sul, foram reassentadas em moradias seguras. Parte delas foi recebida no Residencial Maués, inaugurado em 2025, na zona sul.

Ao todo, o Prosamin+ já reassentou 1.735 famílias. O programa tem cerca de 336 unidades habitacionais em construção, sendo 176 na Comunidade da Sharp e 160 na área da ligação viária entre Silves e Maués. E segue, também, com obras de urbanização, saneamento básico e reflorestamento.

Prosamin e Prosai renderam prêmios em 2025. O Prosamin+ ficou entre os três melhores projetos do mundo na categoria Cidades, Campi e Instalações, no Going Digital Awards 2025, premiação considerada o Oscar da Infraestrutura. O evento foi realizado em outubro, em Amsterdã, na Holanda, promovido pela Bentley Systems. O programa foi o único representante da Amazônia entre os finalistas e um dos quatro do Brasil.

Com o Prosai, a UGPE ficou entre os finalistas no Prêmio Excelência e Inovação em PR – Troféu Jatobá 2025, com a campanha “A água tratada chega, a vida muda”, desenvolvida durante o Festival de Parintins. A premiação é uma das principais na área de Relações Públicas na América Latina.

Outra conquista notável em 2025 foi a conclusão da meta estabelecida pelo governador para o Ilumina+ Amazonas. O programa modernizou a iluminação pública de todos os 61 municípios do interior e mais 245 comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas. No total, foram instalados mais de 119 mil pontos de LED. Com isso, o Amazonas tornou-se o primeiro estado brasileiro a contar com LED em 100% dos municípios. Essa iniciativa não só aumentou a eficiência e reduziu custos de energia, como também contribuiu para a segurança pública e diminuiu o impacto ambiental. Estima-se a retirada de cerca de 100 mil toneladas de CO₂ da atmosfera nos próximos dez anos, uma contribuição efetiva do estado no enfrentamento às mudanças climáticas.

O Asfalta Amazonas, que também faz parte dos programas que coordenamos, continua sendo outro pilar das ações de mobilidade e infraestrutura, com obras de pavimentação, recuperação de vias, drenagem e sinalização na capital e interior. O programa já alcançou 38 municípios, com trabalhos executados diretamente pelo estado ou por meio de convênios com prefeituras.

Por execução direta do Estado, os serviços estão sendo realizados, atualmente, em 14 municípios. Em outros seis, as obras são por meio de convênios com as prefeituras. Em 2026, mais 13 municípios estão programados para receber o programa.

No campo da cidadania, a Sedurb coordenou o lançamento da edição 2025–2028 do Selo Unicef, obtendo a adesão recorde de todos os municípios do interior. A iniciativa, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), conta com a parceria do estado, no fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à juventude.

Com o Governo Presente, outro programa importante do estado, foram realizados mais de 115,7 mil atendimentos nas 10 edições realizadas em 2025, número superior aos 96 mil registrados em 2024. O programa é coordenado pela Sedurb, Unidade de Gestão Integrada (UGI), Secretaria de Governo (Segov) e Casa Civil, com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar.

As ações, realizadas aos sábados e, a cada edição, em uma zona diferente da cidade, reúnem os serviços oferecidos pelas secretarias e órgãos do estado. Dentre eles, atendimento em saúde, emissão de documentos, acesso ao crédito, lazer e bem-estar.

Sedurb e UGPE também realizaram obras nas áreas de esporte e lazer. Em 2025, 14 espaços esportivos foram reformados ou revitalizados, sendo oito na capital e seis no interior.

Na saúde, concluiu a obra do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu), um marco para o estado. Foram realizadas, ainda, obras de reforma e revitalização no Complexo Hospitalar Sul, composto pelo Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e Instituto da Mulher Dona Lindu.

Também foi inaugurada a primeira etapa das obras do Hospital do Coração Francisca Mendes, que incluiu a reforma da Clínica de Cardiologia II, do Hospital Dia e do Laboratório. A UGPE executou, ainda, a modernização do sistema de iluminação pública com instalação de LED nas áreas externas de 21 unidades de saúde da capital.

No interior, seguem em andamento as obras do novo Hospital Geral de Nhamundá. Em Rio Preto da Eva, o Hospital Thomé de Medeiros Raposo passa por reforma e ampliação.

Como dá para perceber, a lista dos trabalhos realizados é grande e nos traz a sensação de dever cumprido, resultado do apoio incondicional do governador, do trabalho em equipe, desempenhado por profissionais altamente qualificados, e da parceria e atuação integrada com os demais órgãos do estado.

São ações que demonstram, em sua essência, um conjunto de políticas públicas integradas e centradas nas necessidades da população. Realizações que evidenciam o impacto positivo que programas bem planejados e executados têm sobre o crescimento econômico local, a inclusão social e a sustentabilidade das cidades e comunidades do estado.

Marcellus Campêlo é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, os cargos de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE.

