Um vídeo mostra o momento em que uma mulher é rendida e colocada à força dentro de um carro no estacionamento do Atacadão Giga, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. O sequestro ocorreu na tarde desta terça-feira (6), quando a vítima retornava ao veículo após fazer compras.

As imagens de câmeras de segurança registram a ação dos criminosos. Um dos homens desce de um carro estacionado ao lado, aborda a mulher e a obriga a entrar no veículo usado no crime. Em seguida, o grupo deixa o local rapidamente.

Em depoimento à polícia, a vítima relatou que, durante a fuga, os suspeitos seguiram pela Marginal Pinheiros e tentaram realizar transferências bancárias utilizando o celular dela. Ao perceberem que estavam sendo perseguidos pela Polícia Militar, os criminosos teriam ficado nervosos e desistido das tentativas de movimentação financeira, passando a focar apenas na fuga.

Ainda segundo o relato, os homens conseguiram acessar a Rodovia Anhanguera e comentaram que pretendiam chegar a uma comunidade. Em determinado momento, reduziram a velocidade do carro e empurraram a vítima para fora do veículo ainda em movimento. A mulher contou que bateu a cabeça ao cair na pista.

A vítima, de 51 anos, foi encontrada posteriormente na Avenida das Comunicações, em Osasco, na Grande São Paulo. Ela recebeu ajuda de pessoas que passavam pelo local e conseguiu acionar a família e a polícia. Segundo informou no boletim de ocorrência, não houve prejuízo financeiro nem transferências concluídas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de sequestro em um mercado localizado na Avenida das Nações Unidas. Pouco tempo depois, a mulher foi localizada após ser abandonada pelos criminosos.

Ainda de acordo com a SSP, um dos veículos utilizados no crime foi encontrado abandonado na Rua Dr. Mauro Lindemberg Monteiro. Até a última atualização, ninguém havia sido preso. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial (Santo Amaro), que segue com as investigações para identificar os envolvidos.

O Atacadão Giga também se manifestou por meio de nota, lamentou o ocorrido e afirmou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

