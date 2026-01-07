Investigação

Empresário do setor de tequila desapareceu após abordagem armada em Jalisco.

Atenguillo (México) – O empresário José Adrián Corona Radillo, presidente do Grupo Corona, foi encontrado morto no fim de dezembro no município de Atenguillo, no interior do estado de Jalisco. A informação foi confirmada pela Promotoria local no dia 29 e repercutiu na imprensa mexicana.

Segundo as autoridades, Corona havia sido vítima de sequestro dois dias antes de o corpo ser localizado. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao crime. A Promotoria de Jalisco informou que as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Sequestro ocorreu durante viagem em família

De acordo com informações divulgadas pela imprensa mexicana, o empresário foi sequestrado no dia 27, enquanto viajava pela região próxima a Puerto Vallarta com a esposa e os filhos. Homens armados interceptaram o veículo, levaram Corona e deixaram os familiares no local.

As forças de segurança realizaram buscas na região, mas não houve registro de pedido de resgate. O corpo do empresário foi encontrado dois dias depois.

Crime causou comoção no setor empresarial

Segundo o jornal Milenio, a morte de José Adrián Corona gerou forte repercussão entre empresários do setor de bebidas destiladas. Considerado uma figura respeitada e popular na região, o caso acendeu um alerta sobre a segurança de empresários no interior do México.

Grupo Corona atua na produção de tequila e mezcal

José Adrián Corona liderava um negócio familiar voltado à produção e comercialização de bebidas destiladas à base de agave, como tequila e mezcal. O Grupo Corona, sediado no município de Tonaya, é responsável por marcas conhecidas no mercado mexicano, entre elas Rancho Escondido, Tequila Don Armando e Dolce Amore.

Apesar do nome, o Grupo Corona não possui ligação com a cerveja Corona. A marca de cerveja pertence ao Grupo Modelo, controlado pela multinacional AB InBev, uma das maiores fabricantes de bebidas do mundo.

*Com informações da Folha de S.Paulo

