Após ser sequestrado, homem é encontrado morto dentro de carro em Manaus

Segundo a polícia, o homem foi sequestrado na terça-feira (29) e encontrado morto dentro do carro nesta quarta

Manaus (AM) – Moradores do bairro Alfredo Nascimento encontraram um homem morto dentro de um carro, modelo Hilux, na manhã desta quarta-feira (30). O caso aconteceu na rua 6 e, de acordo com policiais, a vítima havia sido sequestrada na terça-feira (29).

Moradores da região perceberam que o carro, de placa PHR-2H71, que não era conhecido na região, estava abandonado no local há muito tempo. Ao se aproximarem do veículo, viram que tinha um homem no carro e que aparentava não ter sinais vitais.

Com a suspeita, as testemunhas acionaram os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que confirmaram que o homem não estava vivo e, possivelmente, teria morrido estrangulado, já que havia uma corda no pescoço.

De acordo com o capitão Sérgio Portela, o homem estava desaparecido desde terça. Ele, segundo a polícia, pode ter sido sequestrado e morto pelos criminosos que estavam em busca de dinheiro.

Equipes da do Departamento de Polícia Técnico-científica (DPTC-AM) estiveram no local para realizar a perícia no corpo e atestar a verdadeira causa da morte da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

