Licitação para reparos no aeródromo de Lábrea é lançado no AM

Lábrea (AM) – O Governo do Estado, por meio do Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM), lançou edital para contratação de empresa de engenharia que executará reparos no aeródromo do município de Lábrea (a 701 quilômetros de Manaus).

De acordo com o CSC, o edital CC 014/22-CSC prevê a execução de revitalização da cerca operacional, reparos na pista de pouso e decolagens, além de sinalizações horizontais.

O certame na modalidade concorrência está previsto para acontecer no dia 26 de maio, quinta-feira, às 8h30, na sede do CSC, localizado na rua Belo Horizonte, 1.420, bairro Adrianópolis.

As empresas interessadas em participar da licitação podem acessar gratuitamente o edital CC n° 014/22 e seus respectivos anexos por meio do site do CSC (http://www.csc.am.gov.br/portal/licitacao/) ou podem solicitar cópias diretamente no centro.

A obtenção de cópias na sede do CSC deverá ser precedida do pagamento de documento de arrecadação, que engloba, além do valor das cópias reprográficas e da disponibilização de CD, a taxa de expediente da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM).

O documento com a taxa já inclusa pode ser obtido nas agências da rede bancária credenciada pela Sefaz-AM.

Mais informações podem ser obtidas no CSC-AM, por meio do número (92) 3214-5640, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Aberta licitação internacional para a maior obra do novo Prosamin+ em Manaus

TCE-AM determina suspensão de licitação para fornecimentos de serviços médicos em Autazes

Manaus soma mais de 15 mil atendimentos em licenciamento urbano