Crime ocorreu no bairro Flores e vítimas foram ameaçadas com arma de fogo e faca.

Manaus (AM) – A Polícia Civil está à procura de três homens suspeitos de envolvimento em um roubo a residência no bairro Flores, zona centro-sul da capital. As imagens dos investigados foram divulgadas pelo 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Crime ocorreu no bairro Flores

O assalto aconteceu na terça-feira (06/01), na rua Parneiras. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), os suspeitos invadiram o imóvel e levaram aproximadamente R$ 2,4 mil em dinheiro, além de joias das vítimas.

Vítimas foram ameaçadas e agredidas

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, durante a ação criminosa, os indivíduos estavam armados com uma arma de fogo e uma faca. Os moradores foram ameaçados e agredidos pelos suspeitos.

Polícia pede ajuda da população

A PC-AM solicita a colaboração da população para identificar e localizar os envolvidos. Informações podem ser repassadas pelos números (92) 98513-3618, do 12º DIP; 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo do denunciante é garantido.

